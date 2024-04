15 apr 2024 08:09

“RELAX, TAKE IT EASY” – AMADEUS ROMPE IL SILENZIO SUL SUO ADDIO ALLA RAI E POSTA UNA STORIA SU INSTAGRAM: IL CONDUTTORE HA PUBBLICATO UN SELFIE CON LA CANZONE DI MIKA, “RELAX, TAKE IT EASY”, IN SOTTOFONDO – “AMA” HA DECISO DI ACCETTARE L’OFFERTA DEL GRUPPO “WARNER BROS-DISCOVERY” E PASSARE AL “NOVE” (PER DIVERSI MILIONI DI MOTIVI)