“RENZO BOSSI AMA LE BELLE DONNE COME IL PADRE”. E COME IL PADRE, CHE SI E’ MESSO CON UNA SICILIANA, NON HA SPOSATO UNA RAGAZZA PADANA MA UNA IMPRENDITRICE ROMENA – LE NOZZE DEL MITOLOGICO “TROTA” E LA NUOVA VITA LONTANA DALLA POLITICA: ORA BOSSI JR VENDE FORMAGGI - LA LEGHISTA MARIA TERESA BALDINI: "HA LO STESSO CARATTERE DEL PADRE PUR NON AVENDONE LA PERSONALITÀ. ANCHE L’AMORE PER LE BELLE DONNE LI ACCOMUNA: RICORDO RENZO IN PRIMA FILA A MISS PADANIA…”

Fabrizio Caccia per https://www.corriere.it/ - Estratti

RENZO BOSSI

«Uh se era allegro, sabato, l’Umberto. L’ho sentito al telefono e si è pure un po’ emozionato...». A raccontarlo è un amico del Senatùr (oggi in realtà semplice deputato della Lega) che l’ha chiamato dopo aver letto su VareseNews del matrimonio a Gemonio del «Trota»: così Umberto Bossi ribattezzò anni fa il secondogenito Renzo, alla domanda se il ragazzo fosse destinato a diventare il suo Delfino. Ma il padre scelse un altro pesce.

Renzo Bossi, 35 anni, theimportanceofbeingbossi il suo nickname per nulla modesto su Instagram, ha protetto fino all’ultimo l’evento

Dopo una lunga relazione con una giornalista milanese, un anno fa Renzo conobbe Izabela Corina Juncu, imprenditrice rumena dell’alta profumeria. Colpo di fulmine. Le cose sono state fatte in gran velocità anche per seminare i curiosi, annullata pure la «rifinitura» che i due promessi sposi avrebbero voluto regalarsi alla vigilia in una nota beauty clinic di Milano.

Izabela Corina Juncu renzo bossi

Renzo Bossi oggi vende formaggi

(...) Fu accusato di essersi comprato pure una laurea in Albania, ma lui disse di esserne all’oscuro. Nel 2019 poi per l’inchiesta sui rimborsi arrivò il non luogo a procedere e la Cassazione nel 2022 gli ha pure azzerato la condanna per le «spese pazze» alla Regione Lombardia.

Ma ormai con la politica aveva chiuso. «Conosco Renzo da quando è nato», racconta Maria Teresa Baldini, segretario federale della Lega per il Nord, giovane partito che vorrebbe far concorrenza a Salvini. «Ha lo stesso carattere del padre — dice Baldini — pur non avendone la personalità. Anche l’amore per le belle donne li accomuna: ricordo Renzo sempre in prima fila a Miss Padania . E ospite fisso anche da me a Forte dei Marmi per il premio Dietro la Bellezza, dove fece amicizia con le gemelle Squizzato.È un ragazzo espansivo».

