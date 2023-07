“IL RIFORMISTA” CONTINUA A NON ESSERE RILEVATO, NÉ RILEVANTE – IL GIORNALE DIRETTO DA MATTEONZO RENZI NON FIGURA NELLA CLASSIFICA “ADS” SULLA DIFFUSIONE: COME VANNO LE VENDITE? MALGRADO LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA INSISTENTE E LE OSPITATE, NON C’È STATO NESSUN “EFFETTO CURIOSITÀ” – IL CALO DEL “CORRIERE”, IL BOOM DEL "CORRIERE DELLO SPORT" (+18%) E QUELLO DI “LIBERO” (+14%)

Marco Zonetti per Dagospia

DIFFUSIONE TOTALE GIORNALI MAGGIO 2023

A maggio 2023, come da rapporto Ads - Accertamenti Diffusione Stampa - pubblicato qualche giorno fa da Prima Online, Il Corriere della Sera domina ancora una volta la classifica relativa alla diffusione dei quotidiani cartacei + digitali, subendo però un calo del 3.89% rispetto al maggio 2022.

Crescono invece dall'anno scorso, fra gli altri, La Gazzetta dello Sport (+ 53.23%), La Repubblica (+ 14.20%), Avvenire (+ 0.08%), Il Fatto Quotidiano (+ 1.58%) e Il Corriere dello Sport (+ 18.00%). Perdono terreno, fra gli altri, Il Sole 24 Ore (- 6.63%), La Stampa (- 10.42%), Il Messaggero (- 5.21%).

Nella classifica che riguarda soltanto le vendite individuali cartacee, come si evince nelle tabelle elaborate da Prima Online, si registra invece l'exploit di Libero che cresce del 14.49% rispetto al maggio dello scorso anno, unico dei tre quotidiani assieme al Corriere dello Sport (+ 12.10%) e al Mattino (+ 8.64%) ad aumentare le proprie vendite in edicola.

VENDITE INDIVIDUALI GIORNALI MAGGIO 2023

Grandi assenti dalla classifica come nel 2022, i quotidiani Il Foglio, il Domani e Il Riformista da qualche mese diretto da Matteo Renzi. Per quest'ultimo si attendevano per l'appunto i dati relativi al maggio 2023, mese in cui il leader di Italia Viva ha preso le redini del quotidiano.

Purtroppo per Renzi, malgrado la campagna pubblicitaria e promozionale inusitata (e finanche televisiva su Rai1 nel momento di maggior ascolto nei Cinque Minuti di Bruno Vespa dopo il Tg1) e malgrado il cambio al vertice, Il Riformista non sfrutta neppure "l'effetto curiosità" e continua come l'anno scorso a non essere rilevato - né rilevante.

