"RISPETTO A 'PORTA A PORTA' IN 'CINQUE MINUTI' MANCANO I PLASTICI E IL MAGGIORDOMO. O FORSE NO" – NANNI DELBECCHI AL VELENO SU "BRU-NEO": "LA PRIMA PUNTATA DE 'IL NUOVO PROGRAMMA DI BRUNO VESPA' È STATA IN REALTÀ 'IL NUOVO PROGRAMMA DI GIORGIA MELONI'. LA PREMIER HA OCCUPATO TUTTO IL TEMPO A TUTTO SCHERMO SENZA UN'INTERFERENZA DEL CONDUTTORE. LA SECONDA PUNTATA È STATA IN REALTÀ 'IL NUOVO PROGRAMMA DEL MINISTRO PIANTEDOSI', VEDI COME SOPRA"

Estratto dell'articolo di Nanni Delbecchi per “il Fatto Quotidiano”

GIORGIA MELONI ALLA TRASMISSIONE DI BRUNO VESPA CINQUE MINUTI

Qualche semplice dato a margine del nuovo programma di Bruno Vespa, Cinque minuti, in onda al termine del Tg1. […] La striscia preserale Il fatto di Biagi vive su Rai1 dal 1995 al 2002; allorché, in seguito al celebre editto bulgaro di Berlusconi, viene chiuso per sempre. Porta a Porta di Vespa occupa la seconda serata di Rai1 dal 1996; è ancora sulla cresta dell’onda, nessun editto, Bruno non lascia anzi raddoppia con la striscia preserale, adesso sono rimaste scoperte giusto le previsioni del tempo.

La prima puntata de “il nuovo programma di Bruno Vespa” è stata in realtà “il nuovo programma di Giorgia Meloni”: la premier ha occupato tutto il tempo a tutto schermo senza un’interferenza del conduttore, mai una seconda domanda, la stessa ostensione del microfono da sempre in voga nei tg. La seconda puntata de “il nuovo programma di Vespa” è stata in realtà “il nuovo programma del ministro Piantedosi”, vedi come sopra.

BRUNO VESPA PIANTEDOSI - CINQUE MINUTI

Nella terza puntata, Vespa si è fatto coraggio e si è spinto a chiedere al portavoce della Guardia Costiera, Cosimo Nicastro, se erano arrivati allarmi con quel mare forza 8: “Nessun allarme, non c’era pericolo.” Sigla.

[…] in Rai l’informazione o la si affida a Bruno, o la si affida a Vespa, e allora delle due l’una; o vige un regime di monopolio, oppure in sessant’anni non s’è trovata un’alternativa, che è anche peggio. Ultima notazione: rispetto a Porta a Porta in Cinque minuti mancano i plastici e il maggiordomo. O forse no.

