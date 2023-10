“LA ROMA DI DAGO E GIUSTI È UNA ROMA CHE VIVE NEL BUIO PIÙ BUIO” – MARCO MOLENDINI: ‘ROMA SANTA E DANNATA’ È UN FILM AL QUALE ABBANDONARSI, UNA DICHIARAZIONE DI PASSIONE, UN DIARIO PAGANO” – “LO SGUARDO DI DAGO HA IL DISINCANTO DELL’"AMO VISTO TUTTO", CONTA SULLA SPUDORATEZZA DEL SUO DAGOSPIA E SOPRATTUTTO DEL CORPO UMANO, DI CHI SBARCA NELLA CITTÀ PER RADDRIZZARLA E VIENE MESSO A NOVANTA GRADI” – “E CHI, COME ME, TEME CHE SI SIA TOCCATO IL FONDO (DELLE SABBIE MOBILI) NON PUÒ CHE SEGUIRE IL CONSIGLIO DI ROBERTO: ‘A ROMA NON BISOGNA MUOVERSI NÉ AGITARSI’” - VIDEO

marco giusti e dago roma santa e dannata.

1. ROBERTO D'AGOSTINO E IL DOC 'ROMA, SANTA E DANNATA': "LA CAPITALE E IL POTERE, QUI O TI ROMANIZZI O VIENI ESPULSO"

Estratto dell'articolo di Arianna Finos per www.repubblica.it

“Roma, santa e dannata” [...] è un viaggio nella notte romana in cui Roberto D'Agostino racconta all'amico Marco Giusti un pezzo di storia della capitale, un flusso di memoria che scorre come il barcone sul Tevere in cui [...] si raccontano, ripresi dal regista Daniele Ciprì.

“Enigma perfetto da degradare a metafora: è un binario morto, una polpetta avvelenata, un bordello del pensiero, un pascolo di mostri, un imbuto enorme di demenza collettiva”, dice D’Agostino.

Ad aiutarli nel compito un gruppo di amici testimoni [...]: Carlo Verdone, Vladimir Luxuria, Sandra Milo, Giorgio Assumma, Enrico Vanzina, Massimo Ceccherini, Vera Gemma, Carmelo di Ianni. Il documentario, che vede Paolo Sorrentino come produttore creativo, è prodotto da The apartment e Kavac con Rai cinema, sarà in sala il 6,7,8 novembre con Altre storie.

ROMA SANTA E DANNATA - TRAILER

2. LA ROMA AL BUIO DI DAGO

marco molendini foto di bacco

Dal profilo Facebook di Marco Molendini

La Roma di Dago e Giusti è una Roma che vive nel buio più buio. Il luogo del ‘ndo cojo cojo, dove trasgressione e culto si incrociano, dove l’eternità è breve come un respiro che non si conclude. Non era facile raccontare la città raccontata da Fellini, Flaiano e Sorrentino.

Ma Roberto D’Agostino parte da una posizione diversa: è romano fino al midollo, ha l’ironia vissuta di quel signore che, quando vede Alberto Sordi ottantenne inciampare sulle scale del Campidoglio, nel giorno in cui accetta di fare il sindaco ad honorem, lo fissa senza muovere un muscolo e, col sorriso impertinente, gli fa: “Albè, se semo invecchiati…”.

roberto d'agostino marco giusti red carpet di roma santa e dannata

Lo sguardo di Dago su Roma ha il disincanto dell’ “amo visto tutto”, conta sulla spudoratezza del suo Dagospia, diario quotidiano di fatti e nefandezze, sul gusto del Cafonal capace lucidamente di leggere piccole virtù e grandi vizi, di conoscere la debolezza dell’animo, e soprattutto del corpo umano, di chi sbarca nella città per raddrizzarla e viene messo a novanta gradi: divertentissimo, il racconto di Vladimir Luxuria su Muccassassina, brand della trasgressione gay sfrenata, che si muoveva sottotraccia nella Roma di notte facendo sosta in una vecchia sala parrocchiale.

dago e marco giusti roma santa e dannata 1

Sul Tevere, scivolando in battello, Dago e Marco Giusti vedono Roma da sotto i ponti (davvero bella la fotografia del film), hanno alle spalle il Cupolone, lasciano sulle sponde quello che si vede e che si è visto, esplorano i sotterranei nell’oscurità delle notti infinite dove l’unica paura è che la notte finisca (come andare in un locale che si chiama Degrado che apre alle sette di mattina per continuare a fare quello che si è fatto fino ad allora: perdersi nelle dark room).

IL DISCORSO DI DAGO ALLA PRIMA DI ROMA SANTA E DANNATA

È la Roma che ha paura di essere svegliata dal suo lungo sonno. È la Roma essenzialmente degli anni 80 ( e 70 e un po’ 90) del godi e rigodi che neanche la New York dello Studio 54 e del Limelight. Una Roma poco raccontata perché avvolta, appunto, dal buio e capace di tutto e di niente.

ROMA SANTA E DANNATA - LOCANDINA

La Roma che ti abbraccia e ti fa sprofondare negli inferi (la confessione di Massimo Ceccherini: “bevande e polverine”) che trasforma un festival dei poeti in un assalto alla pasta e fagioli (raccontato da un Verdone magistrale), Berlusconi in un premier assatanato, De Michelis in un Travolta travolto dall’ebbrezza, il marziano in un rompicoglioni.

Roma santa e dannata è un film al quale abbandonarsi, una dichiarazione di passione, un diario pagano, racconto unico di una città che si riscatta nel suo perenne affondare nella sabbia mobile. E chi, come me, teme che si sia toccato il fondo (delle sabbie mobili) non può che sperare di avere torto e seguire il consiglio di Roberto: “A Roma non bisogna muoversi né agitarsi”.

Ieri c’è stata un’anteprima affollatissima e applauditissima alla Festa del cinema, il 6,7,8 novembre il film, diretto da Daniele Ciprì, sarà distribuito in sala.

IL SERVIZIO DEL TG1 SU ROMA SANTA E DANNATA

dago e daniele cipri roma santa e dannata 2

giorgio assumma roma santa e dannata.

vera gemma 3 red carpet di roma santa e dannata

dago al festival del cinema di roma

marco molendini foto di bacco

roberto d'agostino red carpet di roma santa e dannata

massimo ceccherini red carpet di roma santa e dannata

vera gemma 2 red carpet di roma santa e dannata

DAGO ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI ROMA SANTA E DANNATA

vladimir luxuria red carpet di roma santa e dannata

roberto d'agostino red carpet di roma santa e dannata

massimo ceccherini, giorgio assumma, enrico vanzina, carmelo di ianni, vladimir luxuria, roberto d'agostino, marco giusti and vera gemma red carpet di roma santa e dannata

marco giusti e dago roma santa e dannata.

dago marco giusti al festival del cinema di roma 1

roma santa e dannata 1

roma santa e dannata 9

ROMA SANTA E DANNATA - POSTER BY MACONDO

roma santa e dannata 2

roma santa e dannata 8

dago e marco giusti NEL DOCU-FILM ROMA SANTA E DANNATA

dago e marco giusti NEL DOCU-FILM ROMA SANTA E DANNATA

dago e marco giusti NEL DOCU-FILM ROMA SANTA E DANNATA

vladimir luxuria roma santa e dannata

enrico vanzina roma santa e dannata

dago roma santa e dannata

intervista di dago a chi - roma santa e dannata

roma santa e dannata

dago e marco giusti roma santa e dannata

marco giusti e dago roma santa e dannata. 2

dago e marco giusti roma santa e dannata

sandra milo roma santa e dannata 2

dago e sandra milo roma santa e dannata.

MARCO GIUSTI E DAGO INTERVISTATI DAL TG1

sandra milo roma santa e dannata 3

roma santa e dannata 15

roma santa e dannata

roma santa e dannata 10

dago e marco giusti con sandra milo roma santa e dannata.

giorgio assumma sul set di roma santa e dannata 3

giorgio assumma sul set di roma santa e dannata 2