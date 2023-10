28 ott 2023 15:15

“ROMA E’ UNA CITTÀ MISTERIOSA COME LA FORMULA DELLA COCA COLA” – DAGO E IL DOCU-FILM “ROMA, SANTA E DANNATA”, PRESENTATO IERI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA (IN SALA DAL 6 AL 9 NOVEMBRE E L'ANNO PROSSIMO SU UNA RETE RAI): “SOLO QUESTA CITTÀ HA SAPUTO FARE DI BERLUSCONI UN PREMIER, DI DE MICHELIS UN BALLERINO, DI RENZI UNO STATISTA E DI VALERIA MARINI UN'ATTRICE. MOLTI VENGONO, VIVONO IL LORO QUARTO D'ORA DI POTERE E POI SVANISCONO. NOI ROMANI RESTIAMO. SENZA STUPIRCI DI NULLA…” – E POI IL PAPA, IL VERO DIVO DELLA CITTÀ, E LA DOLCE VITA CHE NON FU INVENTATA DAI CINEMATOGRAFARI MA DAGLI ARISTOCRATICI COME DADO RUSPOLI… - VIDEO: IL SERVIZIO DEL TG1