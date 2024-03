“L’86% DEI CONTRIBUENTI EVADE LE TASSE. FACCIAMO UN BEL TURNOVER: CHI HA SEMPRE PAGATO SI METTE IN PANCHINA” – MAURIZIO CROZZA NON PRENDE BENE IL “DECRETO RISCOSSIONE” (PREVEDE CHE, DAL 2025, LE CARTELLE FISCALI NON RISCOSSE ENTRO 5 ANNI SARANNO CANCELLATE AUTOMATICAMENTE): “SONO 40 ANNI CHE PAGO LE TASSE REGOLARMENTE! È GIUSTO CHE TUTTI ABBIANO LA LORO OCCASIONE PER DIVENTARE CAMPIONI DI IRPEF” - VIDEO

GUARDA IL VIDEO QUI

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

maurizio crozza imita matteo salvini

Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – lancia un monito agli 86% di contribuenti che evade le tasse, contro il 14% che le paga regolarmente: “… ma perché non facciamo il “turn over” come le squadre di calcio? Facciamo un bel “turn over” fiscale… noi siamo stati in campo tutti questi anni…io ho iniziato a giocare con l’Agenzia delle Entrate 40 anni fa…ora me ne vado un po’ in panchina, mi riposo… dai entra tu…dai evasore, mi raccomando oh… spacca!

maurizio crozza imita giorgia meloni 1

Dichiara tutto, tocca a te…c’è da rimettere a posto la Sanità, le scuole… io vado in panca perché sono stanco, sono 40 anni che pago le tasse regolarmente! Siamo una squadra, no? Siamo amici… è giusto che tutti abbiano la loro occasione per diventare campioni di Irpef. Non dev’essere il fisco a diventare amico nostro. Siamo noi che dobbiamo diventare amici del fisco. Siamo “noi” che dovremmo andare all’Agenzia delle Entrate da compagnoni. “Ehi, amici! ho fatturato 10.000 euro in più quest’anno … tieni 300 euro! Comprate una lavagna nuova, dai!”“

maurizio imita crozza francesco lollobrigida 4