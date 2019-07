SBANCATI! LA TRAPPOLA DEI RIMBORSI: PARTE LA GIRANDOLA DEGLI INDENNIZZI PER LE VITTIME DEGLI SCANDALI BANCARI - IL GOVERNO HA STANZIATO 1,5 MLD €, MA PER VEDERE I QUATTRINI BISOGNA BUSSARE ALLA CONSAP - IL RISCHIO È RESTARE IMPANTANATI NELLA BUROCRAZIA E COSÌ LA 'FABI' HA SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE CON UN POOL DI LEGALI PER DARE UNA MANO AI LAVORATORI DELLE EX BANCHE VENETE CHE AVEVANO AZIONI E OBBLIGAZIONI DIVENTATE CARTA STRACCIA - ECCO COME PRESENTARE L’ISTANZA