“E’ CURIOSO CHE AUGUSTA MONTARULI (QUELLA DEI ROMANZI EROTICI) PENSI CHE SCOPARE SIA DA PUTTANE” - OTTAVIO CAPPELLANI: “LA DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA SI SCAGLIA CONTRO LA VIGNETTA DEL "FATTO" SULLA SORELLA DI MELONI (E MOGLIE DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA) RITRATTA MENTRE TRADISCE IL MARITO. MA NON ERA LEI CHE È STATA CONDANNATA PER AVER USATO SOLDI PUBBLICI PER ACQUISTARE UN ROMANZO EROTICO? E DA QUANDO UNA DONNA CHE SCOPA O TRADISCE È UN'IMMAGINE MISOGINA? O FORSE IL PROBLEMA E'...”

AUGUSTA MONTARULI ALLA CAMERA

Estratto dell'articolo di Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

E’ curioso che la Montaruli, acquirente e lettrice di Sexploration, pensi che una donna che scopa sia una poco di buono.

No, aspettate, ma la Augusta Montaruli, che oggi si è scagliata contro la vignetta di Natangelo pubblicata da “Il Fatto Quotidiano” (che ritrae la sorella di Giorgia Meloni, Arianna, moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo di colore che chiede: “E tuo marito?”; mentre Arianna risponde: “Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica”) infatti è la stessa Montaruli condannata per essersi comprata – con soldi pubblici - il libro erotico “Sexploration, giochi proibiti per coppie”.

Io non sono certo moralista e bacchettone e secondo me la Montaruli ha fatto bene sia a comprare il libro che a comprarlo coi soldi pubblici (nel senso che ci sono i bonus libri e quindi va bene che lo Stato favorisca la lettura, se di romanzi erotici ancora meglio), ma la coerenza però quella ci vuole.

VIGNETTA DI NATANGELO SUL FATTO QUOTIDIANO SU ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Data l’indignazione furibonda e supermoralista della Montaruli nel suo intervento al parlamento, e per completezza di ricerca, mi sono scaricato il libro in questione “Sexploration, giochi proibiti per coppie /1”, leggendo le recensioni online viene il sospetto che il volume “/2” lo dobbiamo proprio alla pubblicità indiretta che la Montaruli ha fatto a questa pubblicazione altro che erotica, proprio porno.

(...)

Adesso: una Montaruli che legge, e giustamente, questi libri, può indignarsi per una vignetta che ritrae due persona che hanno appena scopato?

augusta montaruli e giorgia meloni

La Montaruli ha detto: 1) che la vignetta è un attacco ai diritti delle donne. Mi sembra che la Montaruli sia un po’ e confusa e anche forse un po’ ipocrita: credo che sia un diritto delle donne andare a letto con pare a loro, e anche cornificare il marito (che poi la cosa possa portare a un divorzio o a una ricomposizione o addirittura a un ritrovato entusiasmo fa tutto parte della sfera della libertà in cui i diritti non sono per nulla lesi). 2) La Montaruli ha detto che la vignetta è misogina. Ohibò: da quando rappresentare una donna che scopa o che ha appena scopato è misoginia? E io che ero convinto che la misoginia fosse il contrario. O la Montaruli pensa che ogni donna che scopa è una puttana? Perché, a quanto ne so, la misoginia è proprio questa. O il problema era proprio che l’uomo nella vignetta fosse di colore?

