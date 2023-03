“L’ETERNO PRIAPISMO DEI TUOI CAPELLI NON TI HA RESO PIÙ INTONATO” – LA CONTROREPLICA AL VELENO DI DARIO SALVATORI A MORGAN: “CARO IL MIO PIRATA DA DIPORTO, NON È SEMPLICE PRENDERE LEZIONI DA TE. SULL’ASPETTO TRICOLOGICO CI BATTI TUTTI" – "ALTRO CHE CAPELLI ALLA ELVIS. DA ANNI NON HAI PIU’ VOCE, NON SEI DIVENTATO TOM WAITS O LEONARD COHEN, PURTROPPO NEMMENO FRANCO CALIFANO" – "AMMETTI CHE VESTIRSI DA ELVIS È PIÙ ALLEGRO CHE VESTIRSI DA SALIERI. FORSE È PER QUESTO CHE FAI IL FILO AI POLITICI. ASPIRI AL RUOLO DI ‘COMPOSITORE DI CORTE’”

Dario Salvatori per Dagospia

dario salvatori

Caro il mio pirata da diporto, non è semplice prendere lezioni da te. Sull’aspetto tricologico ci batti tutti. Altro che capelli alla Elvis. L’eterno priapismo dei tuoi capelli non ti ha reso più intonato. Visto che nessuno era in grado di cantare una tua canzone, in nessuna tonalità, hai pensato bene di ammazzare le canzoni di Umberto Bindi, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Giorno Gaber, se le avessi lasciate come erano non avresti fatto un soldo di danno.

morgan 7

Da anni non hai più voce, non sei diventato Tom Waits o Leonard Cohen, purtroppo nemmeno Franco Califano. Ti sei fatto cacciare per due volte a Sanremo, nel 2016 e del 2020 (vedi che le date servono?).

Ammetti però che vestirsi da Elvis è più allegro che vestirsi da Salieri. Forse è per questo che fai il filo ai politici. Aspiri al ruolo di “compositore di corte”. Auguri.

