23 dic 2023 11:10

“C’HO LI METALLICA IN MACCHINA? SE, E IO C’HO L’UOMO RAGNO NER COFANO”. GIULIANO SANGIORGI DEI NEGRAMARO RICORDA LA VOLTA IN CUI HA SUONATO COI METALLICA AL CONTESTACCIO DI ROMA NEL 2009: “ALLE 5 DEL MATTINO BUSSARONO ALLA PORTA DEL LOCALE. FRANCESCO STOIA, IL BASSISTA DEI TIROMANCINO, LI RICONOBBE. COSÌ ENTRARONO. ANDARONO VIA ALL’ALBA PER ASSISTERE ALLA MESSA IN VATICANO DELLE 7 DEL MATTINO. FOLLIE DI METALLARI D’ALTRI TEMPI” - VIDEO