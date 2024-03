“L’IDEA CHE LE DONNE DEBBANO MOSTRARSI FORTI È TOSSICA” – IL “GIRL POWER” SPIEGATO DA DUA LIPA, LA NUOVA REGINETTA DEL POP CHE IERI HA VINTO LA SUA SETTIMA STATUETTA AI “BRIT AWARDS”: “IL POTERE DELLE DONNE STA NELLA DUALITÀ: FORTI MA ANCHE VULNERABILI. DOBBIAMO CONCEDERCI LA LIBERTÀ DI PROVARE QUALSIASI EMOZIONE, PER ME QUESTO SIGNIFICA ESSERE ‘ALFA’. È IMPORTANTE POTER SCEGLIERE QUANDO ESSERE IPERFEMMINILE E QUANDO INVECE…”

Si è definita una “donna alfa”. Come si fa a diventarlo? Qualche consiglio?

«Il potere delle donne sta nella dualità: nel saper essere forti ma anche vulnerabili. L’idea che dobbiamo soltanto mostrarci forti è tossica. Dobbiamo concederci la libertà di provare qualsiasi emozione, essere convinte di chi siamo e orgogliose di quello che facciamo. Per me questo significa essere “alfa”».

[…] Cos’è la libertà per lei?

«Il potere di esprimermi in modo autentico. È importante poter scegliere quando essere iperfemminile e quando invece avere un tono maschile. Non bisogna mai chiudere se stesse negli standard estetici».

Da un paio di anni conduce anche un podcast in cui ospita molti personaggi famosi. Le piace fare interviste?

«Amo imparare cose nuove e le interviste sono decisamente un’esperienza che accende la mia curiosità. Ho voluto chiamare il podcast At your service perché quelle chiacchierate con celebrità come Tim Cook, Elton John, Billie Eilish sono un modo per far capire a chi ascolta che ognuno percorre un viaggio diverso».

Quella più emozionante?

«I miei ospiti mi viziano raccontandosi in modo unico e speciale. Ma mi è piaciuto parlare con Esther Perel (psicoterapeuta, ndr), Pedro Almodovar, di cui sono una grande fan, e Greta Gerwig con la quale avrei parlato per ore».

È più facile essere intervistata o intervistare?

«Nel primo caso parlo di me stessa e di qualcosa che conosco molto bene. Nel secondo, invece, devo preparami, fare ricerche, leggere tutte le altre interviste precedenti dello stesso personaggio: è decisamente più impegnativo».

Tornando al suo ruolo di testimonial: le piace mettere così in risalto le labbra?

È un gesto molto sensuale.

«In realtà il rossetto è, in generale, il mio prodotto makeup preferito. Anche quando non ho voglia di truccarmi, il lipstick lo metto comunque. Quindi mi sento molto a mio agio ad avere le labbra così luminose, così al centro dell’attenzione. Non poteva andarmi meglio che diventare la testimonial di LoveShine».

