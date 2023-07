“’NON SONO UNA SIGNORA’ IL NUOVO PROGRAMMA CONDOTTO DA ALBA PARIETTI È MOLTO NOIOSO” – ALDO GRASSO DEMOLISCE LO SHOW SULLE DRAG QUEEN DI RAI2: “ALLA PRIMA SCENA IL PROGRAMMA RICORDA ‘DRAG RACE ITALIA’, ALLA SECONDA RICHIAMA ‘IL CANTANTE MASCHERATO’, ALLA TERZA RIECHEGGIA ‘TALE QUALE’: MA LA SUA VERA IDENTITÀ RESTA LA NOIA” – "ALBA PARIETTI E' IL 'NON FINITO' DELLA TELEVISIONE ITALIANA: NON È UNA SOUBRETTE, NON È UNA CONDUTTRICE, NON È UN’OPINIONISTA E NON È UN’ATTRICE MA…"

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Di «Non sono una signora», il nuovo programma condotto da Alba Parietti, si può dire con assoluta certezza che è molto noioso (Rai2). […] si occupa dell’arte performativa delle Drag Queen, vede all’opera una giuria composta da drag queen professioniste […]e da una specie di giuria vip composta da Mara Maionchi […], Sabrina Salerno, Cristina D’Avena e l’ex nuotatore Filippo Magnini.

Nonostante questi nomi, resta noioso. Cosa si può dire ancora? Alla prima scena il programma ricorda «Drag Race Italia» (sulle drag queen siamo forti), alla seconda richiama «Il cantante mascherato» […], alla terza riecheggia «Tale quale»: ma la sua vera identità resta la noia.

Il travestitismo funziona quando c’è ritmo, ironia, gioco: un quarto d’ora dei Legnanesi è più interessante di tutto il programma. Forse, proprio la paura della noia è stato il motivo per cui il programma è stato rimandato più volte. Poi c’è lei, l’immarcescibile Alba Parietti.

Come il «non finito calabrese» (facciate senza intonaco, pilastri di cemento armato rivolti al cielo, le case lasciate in sospeso, strade senza asfalto, ecc) è diventato uno stile artistico, […] così Alba Parietti è il «non finito» della televisione italiana.

Non è una soubrette (è una soubrette non finita) non è una conduttrice (è una conduttrice non finita), non è un’opinionista (è un’opinionista non finita), non è un’attrice (qui il «non finito» non c’entra) ma di fronte alle sue apparizioni, alla sua determinazione vale il concetto di Wittgenstein: non pensare, guarda. […]

