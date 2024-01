teo mammucari

Dagoreport

“C’è pure Anna Falchi? Me cojoni. È con il nuovo fidanzato? Ma ne cambia uno al mese…”. Dopo “Ballando”, Teo Mammucari sbarca al teatro Olimpico di Roma con “Sarà capitato anche a voi” e regala due ore liberatorie di battute e sketch irriverenti fottendosene del politicamente corretto e delle convenzioni “woke”.

Imita Maria De Filippi e la sua voce: “Una volta mi ha detto che con Maurizio Costanzo non hanno mai litigato. Grazie ar cazzo, non si capivano”. E poi ricorda quando Pupo, che aveva l’abitudine di aprire i suoi concerti con la frase “Io, chi sono io…” si prese “un nano di merda” da uno del pubblico. “Passò tutto il tempo della canzone a offendere lo spettatore: “Deficiente, sei un cretino…”

Il mitologico conduttore del “Seven Show” racconta con amara ironia il suo rapporto con la madre della figlia, l’ex velina brasiliana Thais Souza Wiggers (“Una volta mi chiese di portarla in un posto in cui non era mai stata. Io le dissi: In cucina…”) e le dis-avventure romane con i questuanti che gli chiedono 5 euro anche quando lo beccano a pisciare.

teo mammucari teatro olimpico 6

Mammucari mescola storici cavalli di battaglia come la scena di Titanic riveduta e s-corretta (“Se lui ha in testa il ghiaccio, il pisello è un calippo”) ai ricordi di una serata a Ischia con l’organizzatore che architettò un sexy-tranello con una “mignotta” pur di non pagarlo.

Sull’esperienza di “Ballando” dice che il programma lo ha “arricchito in tutti i sensi” ma non fa neanche un cenno alle polemiche con Selvaggia: “Della giuria non posso parlare, bisogna avere rispetto”.

In platea con Milly Carlucci anche Lucrezia Lando con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Rosanna Lambertucci, che sono stati coinvolti nello spettacolo. “Lorenzo alzati, ti pesa il pisello? Lo so è grande, l’ho visto sotto la doccia. Ha ‘na frusta. Il dna esiste”. Il ciclone Teo investe la Lambertucci: “Si è sposata sei mesi fa, ma come ti va, prendi la coca? Dopo i 60 anni il sesso è più eccitante, non sai se vieni o te ne vai”. Tra il pubblico c’era anche Ilary Blasi con i figli che si era raccomandata di non essere presa per i fondelli. Mammucari scherza: “Purtroppo non rientro nei suoi gusti. Ma fammece rientrà”

teo mammucari teatro olimpico teo mammucari lambertucci lorenzo tano lucrezia lando teo mammucari teatro olimpico 55 teo mammucari teatro olimpico 3 anna falchi walter rodino teo mammucari teatro olimpico 5

ilary blasi teo mammucari teo mammucari Anastasia Kuzmina teo mammucari selvaggia lucarelli teo mammucari in mutande teo mammucari 2 le foto di teo mammucari con la nuova fidanzata gente teo mammucari teo mammucari