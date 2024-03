“C’E’ ANCORA CONFUSIONE SUL LAVORO SUI SOCIAL MA NON TUTTI LAVORANO IN NERO” - ILARIA RIMOLDI, CREATOR DI ONLYFANS 27ENNE, PARLA DEL CASO DELLE “COLLEGHE” FINITE NEL MIRINO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER PRESUNTA EVASIONE: “TUTTO QUELLO CHE SI GUADAGNA ONLINE SI VEDE” - E INFATTI GIULIA OTTORINI, UNA DELLE INFLUENCER INDAGATE ERA COMPLETAMENTE SCONOSCIUTA AL FISCO, MA SUI SOCIAL OSTENTAVA IL SUO SHOPPING SELVAGGIO “HO SPESO 30MILA EURO IN QUATTRO GIORNI” – VIDEO

[…] Ilaria Rimoldi, 27 anni, è una content creator brianzola, che condivide le sue passioni su Instagram e lavora sulla piattaforma OnlyFans. [...] Nel 2022, dopo due stagioni come dipendente di Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, ha deciso di iscriversi al sito “bianco e blu” per arrotondare le entrate. Dai 1000 euro che guadagnava […] adesso prende cinque volte di più.

Come funzionano le tasse per chi lavora su OnlyFans?

«Non c’è una legge completa al 100% sul mondo dei social. A me hanno consigliato di aprire una semplice partita iva con regime forfettario, la cui soglia è stata alzata quest’anno da 65mila a 85mila euro. Nulla di più. In questo modo dichiaro ogni mese quanto ho guadagnato».

Quando ha deciso di aprire la partita Iva?

«Praticamente subito, appena ho visto che mi entravano dei soldi. Anzi, i primi tempi ho anche dovuto pagare una piccola multa per i primissimi guadagni. Ho capito che era il caso di sentire il mio commercialista, allora non avevo idea di come funzionasse. Sono lavori molto recenti, nati proprio negli ultimi anni, e c’è ancora molta confusione per tutti».

All’inizio del suo lavoro online, sono cresciute velocemente le entrate?

«Non è così immediato. È importante far sapere alle persone che si è su questa piattaforma. All’inizio non capivo proprio come muovermi, poi ho iniziato a sponsorizzarmi anche sui social e i profitti sono saliti. Dopo tanto tempo mi sono trovata a guadagnare molto di più».

È più facile evadere le tasse in un contesto come questo, apparentemente “fumoso” dal punto di vista fiscale?

«In realtà no, anzi. Tutto quello che si guadagna è online e in un modo o nell’altro lo vedono. È impossibile nascondere quello che entra. Tanto in un qualche modo i guadagni vanno dichiarati. Non ha senso pensare di non essere beccati, anzi, è proprio il contrario». […]

2. ELEONORA E GIULIA, SCONOSCIUTE AL FISCO «HO SPESO 30 MILA EURO IN QUATTRO GIORNI»

Estratto dell’articolo di Enea Conti per il “Corriere della Sera”

Al Fisco erano perfette sconosciute ma non tra i milioni di utenti dei social network che le seguono giorno dopo giorno. Loro sono Eleonora Bertoli, 27 anni, e Giulia Ottorini, 21enne, entrambe bolognesi e ora note alla Guardia di finanza. I loro nomi compaiono nell’indagine che ha permesso alle Fiamme Gialle di scovare la maxi evasione fiscale messa in atto da influencer più o meno famosi nel Bolognese.

[…] Sono esponenti di quella «zona grigia» popolata da utenti che sui social guadagnano diventando celebrità […] da milioni di follower su Instagram e TikTok prima e su OnlyFans poi. Qui i loro canali sono vietati ai minorenni, […]

Giulia Ottorini […] ha 21 anni e proprio un anno fa aveva fatto scalpore un video pubblicato sui social a proposito dei soldi guadagnati in un mese. «Ho speso trentamila euro!» esclamava in una breve clip. «Li ho spesi a marzo, intendendo dal primo al quattro».[…]

