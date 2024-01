Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

Ora il pandoro-gate sparge nuvole di veleno rosa anche in casa Ferragnez. I casi, di fronte a questa burrasca, erano due: o ritrovarsi ancora più uniti o attaccarsi a vicenda. E alla fine, almeno secondo alcuni amici, molto vicini alla coppia, lo tsunami ha travolto Chiara e Fedez anche dal punto di vista della complicità e della quiete familiare. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso dell’armonia fra coniugi è stato l’attacco che il rapper ha sferrato contro i giornalisti «che si appostano sotto casa nostra più di quanto fecero per quella di Matteo Messina Denaro».

In particolare si sta parlando del post contro Myrta Merlino e i suoi inviati: «appostati sotto casa nostra per verificare la solidità degli escrementi di Paloma» aveva maramaldeggiato Fedez su Instagram, facendo nascere un mini «dissing». Merlino infatti aveva risposto che se i riflettori dei mass media aiutano quando le cose vanno bene, non si può pretendere che spariscano quando le cose si fanno difficili. Aggiungendo che una notizia come Chiara Ferragni indagata per truffa è una notizia, non un gossip. E come darle torto.

A questo punto è scattato un retroscena che non si è visto su Instagram. Vale a dire che questo scambio di battute (proseguito con Fedez che spiegava alla conduttrice che il successo suo e di sua moglie non era dovuto alla tv, bensì al web) non sia per nulla piaciuto né a Chiara Ferragni, né al team di legali e specialisti della comunicazione che la stanno seguendo in questo periodo tanto cruciale. A svelarlo è stata Selvaggia Lucarelli […]

«In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti», scrive Lucarelli nelle sue stories. «Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due». In effetti, le stories di Fedez non andavano nella stessa direzione intrapresa da Chiara, che pare optare per una comunicazione più soft, dove si scusa e attende […] che la burrasca si plachi. «Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa […] la vedo dura resistere alla tempesta», conclude Lucarelli. […] Anche gli amici della coppia confidano che in casa Ferragnez ora si respira un clima diverso, meno complice. […]

Chiara Ferragni diserta la fashion week di Milano, è in rotta con Fedez e sulle storie di Instagram scrive: «Ventiquattr’ore fuori con la famiglia». foto – video

VIA CON LA FAMIGLIA E niente, alle passerelle della Fashion week milanese, Chiara Ferragni non s’è ancora vista. Anzi, si allontana per il weekend e scrive su Instagram: «Ventiquattr’ore fuori con la famiglia». Il motivo? Oltre allo scandalo del pandoro-gate, rivela Selvaggi Lucarelli, Ferragni sarebbe ai ferri corti col marito Fedez, che si è pubblicamente lamentato sui social di trovarsi ogni giorno i paparazzi sotto casa. Tanto che l’influencer – iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di truffa aggravata da parte della procura di Milano – non posta da settimane una foto col marito.

«CI SENTIAMO TRADITI» La crisi del sistema-Ferragni sembra inarrestabile. Dopo i molti brand che hanno preso le distanze e le associazioni che si affrettano a chiarire i loro rapporti con lei («Mai avuti accordi commerciali, Ferragni ha devoluto a Soleterre 4.215 euro in forma di erogazione liberale», ha specificato il presidente Damiano Rizzi), ora sono i consumatori a dichiararle guerra: sono già oltre 250 (ma aumentano di ora in ora) le segnalazioni al Codacons da parte di consumatori che protestano perché più di un anno fa acquistarono il pandoro Balocco griffato convinti di contribuire a fare beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino.

«Ci sentiamo traditi». Proteste che saranno consegnate alla Finanza per inserirle nel fascicolo dell’inchiesta. Nel frattempo, lo scandalo Ferragni è esploso anche all’estero. A raccogliere le reazioni della stampa di tutto il mondo sullo scandalo Ferragni è stato Il Giornale: “L’influencer più potente d’Italia che ha tradito i bambini con il cancro”, titola il tabloid Bild. “L’uber-influencer che è volata troppo vicina al sole”, commenta l’australiano Brisbane Times Australia. “L’impero di Chiara Ferragni in procinto di crollare”, annuncia il quotidiano spagnolo La Vanguardia.

LA CONDANNA DI ARBORE Non bastasse, a girare il coltello nella piaga arrivano le parole di Renzo Arbore, da anni testimonal della Lega del Filo d’Oro: «La credibilità è tutto», ha detto lo showman. «La beneficenza si fa con generosità e serietà. Senza mai mischiarla a operazioni commerciali». Più sfumata Andrea Delogu: «Chiara ha creato un lavoro che prima non c’era: saprà uscirne fuori, saprà spiegare e fare ammenda», dice. Ma poi aggiunge: «Spero la sua sia stata leggerezza, ma accostare la beneficenza ovunque è una cosa sciatta e disonesta».

E anche Dolce e Gabbana, senza mai nominare l’imprenditrice, aggiungono benzina sul fuoco: se punti tutto sulla qualità, «la caduta degli influencer è automatica. Noi siamo stati gli unici a non lavorare con gli influencer. Li abbiamo fatti sfilare, ma non abbiamo mai pagato nessuno». Unica voce cauta, quella di Diego Dalla Valle, patron di Tod’s: «Ferragni? Bisogna vedere cosa succederà, facciamo lavorare la magistratura, che in Italia è una cosa seria. Diamo il tempo alle persone di dimostrare quello che hanno fatto, quando avremo delle risposte vedremo cosa fare».

