IL TERREMOTO A NAPOLI IN DIRETTA SUL TGR CAMPANIA – IN STUDIO IL GIORNALISTA ALESSANDRO DI LIEGRO, DOPO QUALCHE ATTIMO DI PAURA, È RIUSCITO A LANCIARE IL SERVIZIO: "STIAMO CALMI, STIAMO TRANQUILLI" - IL TERREMOTO, CON UNA MAGNITUDO DI 3,8, È STATO IL PIÙ FORTE REGISTRATO NELLA ZONA DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

1- IL TERREMOTO A NAPOLI IN DIRETTA TV, PAURA NELLO STUDIO DEL TGR CAMPANIA: «STIAMO CALMI…» – IL VIDEO

Estratto da www.open.online

Attimi di paura nello studio del Tgr Campania, quando alle 19.45 circa è arrivata la scossa di terremoto che dai Campi Flegrei è stata avvertita in tutta la città di Napoli. Nel bel mezzo della conduzione del tg, il giornalista Alessandro di Liegro si è dovuto fermare e, con la voce tradita da una certe preoccupazione, ha detto:

«Intanto c’è un terremoto in corso in studio, scusateci se interrompiamo un attimo il telegiornale… stiamo calmi, stiamo tranquilli…». La scossa per quanto forte e sentita nitidamente è durata pochi secondi, dopo i quali di Liegro senza scomporsi troppo ha ripreso la conduzione lanciando il servizio che stava presentando poco prima.

2-PAURA AI CAMPI FLEGREI, SCOSSA 3.8 SENTITA ANCHE A NAPOLI

(ANSA) – È stato avvertito in gran parte di Napoli, ma non ha provocato danni, lo sciame sismico che in serata ha scosso i Campi Flegrei. Con una magnitudo di 3,8, è stato il terremoto più forte registrato in questa zona degli ultimi dieci anni, e in alcuni quartieri la gente è scesa in strada per la paura.

L'attenzione di sismologi e vulcanologi su quanto sta accadendo "è costante", anche se "a oggi non ci sta dando indicazioni di variazioni repentine rispetto al trend osservato egli ultimi 10 anni", ha detto all'ANSA il vulcanologo Giovanni Macedonio, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed ex direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv.

Il sollevamento del suolo nell'area dei Campi Flegrei è in corso dal 2012 ed è costantemente accompagnato da terremoti, di solito di magnitudo inferiore a 3. Questa volta la magnitudo superiore e il fatto che è stato abbastanza superficiale (è avvenuto a circa 2 chilometri di profondità), hanno fatto sì che sia stato avvertito in particolare nei quartieri di Napoli più vicini alla zona di Pozzuoli, come Posillipo, Fuorigrotta e Vomero. Tanta paura, ma nessun danno, come ha reso noto il dipartimento della Protezione civile.

