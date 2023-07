20 lug 2023 09:21

“L’ULTIMA VOLTA CHE L’HO VISTO GLI DISSI: TE DEVI RIPOSA’. ERA TROPPO PALLIDO, MOLTO MAGRO”. CARLO VERDONE RICORDA ANDREA PURGATORI: “C’ERA GIÀ QUALCOSA CHE NON ANDAVA, LA MALATTIA STAVA GIÀ CAMMINANDO. ANTINARCISO E LUCIDO, FECE ANCHE L’ATTORE PER ME. FU MOLTO BRAVO” (L’ATTORE E REGISTA DIEDE DUE PICCOLI RUOLI AL GIORNALISTA SCOMPARSO: NEL 2012 IN “POSTI IN PIEDI IN PARADISO” E NEL 2016 IN “L’ABBIAMO FATTA GROSSA”)