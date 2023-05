“L’UNICA COSA CHE MI È DISPIACIUTA È CHE SPRINGSTEEN NON ABBIA DEVOLUTO L’INCASSO ALLE VITTIME DELL’ALLUVIONE” – MANUEL AGNELLI SUL POLVERONE CHE SI È ALZATO IN MERITO AL CONCERTO DEL “BOSS” A FERRARA: “IN UNA SITUAZIONE TRAGICA UN CONCERTO PUÒ AIUTARE. IL SILENZIO DEL "BOSS" SUL PALCO? QUALSIASI COSA DICESSE AVREBBE GENERATO POLEMICHE INUTILI” (CHE SPRINGSTEEN ABBIA FATTO UNA DONAZIONE SENZA DIRLO?)

"L'unica cosa che davvero non mi è piaciuta è che non abbia devoluto l'incasso alle vittime dell'alluvione". Sollecitato a proposito del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, Manuel Agnelli, a Milano per le repliche al Piccolo Teatro di Lazarus, l'opera rock di David Bowie ed Enda Walsh diretta da Valter Malosti di cui è protagonista insieme a Casadilego, prende posizione. "Mi ha stupito, dal Boss non me l'aspettavo". […]

Proprio sull'opportunità di cancellare il concerto, storico frontman degli Afterhours ha aggiunto: "Penso che troppo spesso ci si dimentica che i musicisti sono professionisti seri. Dietro un evento del genere, c'è il lavoro di centinaia di persone. Un investimento economico e organizzativo enorme, con persone che rischiano di perdere un sacco di soldi. In più è un'occasione di arricchimento per il territorio e anche, detto con la leggerezza che ci vuole, di distrazione. In una situazione tragica, un concerto può aiutare".

Quanto al silenzio del Boss sul palco - solo un saluto alla città senza alcun riferimento a quanto sta accadendo -, "lo capisco. Qualunque cosa avesse detto, sarebbe stata strumentalizzata e avrebbe generato polemiche inutili".

