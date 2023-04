18 apr 2023 11:53

“L’UOMO CHE ERA VICINO A ME NON C’È PIÙ…MA PARLO DI NICOLA SAVINO" - ILARY BLASI TORNA CON L’ISOLA TRA BATTUTE E FRECCIATINE A TOTTI. “PER UNO CHE VA, UN ALTRO ARRIVA” - LUXURIA PARLA ALLA BLASI IN TEDESCO, LA LINGUA MADRE DELL'ATTUALE COMPAGNO BASTIAN MULLER – PANDEMONIO SUI SOCIAL: "ILARY SEMBRA SUA FIGLIA CHANEL" - "QUEI CAPELLI SONO I SUOI O È UNA PARRUCCA?" - VIDEO