“LA D’URSO AL MIO POSTO? NON SO ASSOLUTAMENTE NIENTE”

Estratto da www.corriere.it

selvaggia lucarelli

L’ultima edizione di «Ballando con le stelle» non è stata semplice per Selvaggia Lucarelli, […] al punto che in tanti si sono chiesti se la giornalista tornerà a sollevare le palette […] del talent show condotto da Milly Carlucci.

[…] Qualche indizio preliminare su come stanno al momento le cose è arrivato dalla stessa Lucarelli, che in risposta a una domanda che le è arrivata sui suoi social […], ha scritto: «Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente».

SELVAGGIA LUCARELLI E LE VOCI DI UNA SOSTITUZIONE A BALLANDO CON LE STELLE

E ancora: «A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma».

Tra i nomi circolati, c’è anche quello di Barbara D’Urso. Infine, la giornalista ha sentenziato: «Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv».

BARBARA DURSO BARBARA D'URSS - CARLI BARBARA DURSO NE LA DOTTORESSA GIO il trapezio pronunciato di barbara durso barbara d urso la dottoressa gio barbara d urso con il camice barbara d'urso in vacanza barbara durso brinda alla chiusura anticipata di live barbara d'urso taxi a 2 piazze barbara d'urso taxi a 2 piazze a teatro