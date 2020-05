“CON LA D’URSO SAREBBE D’OBBLIGO UNA CENA A CASA MIA, POI PROVEREI A BACIARLA” – MAX FELICITAS DÀ LE PAGELLE ALLE GIORNALISTE E CONDUTTRICI CHE HANNO ALLIETATO LA SUA QUARANTENA: “CON LA PANICUCCI BAGNO NUDI SOTTO LE STELLE, CON VERONICA GENTILI UNA CORSA SUL TRAMONTO AL LAGO, E SE DOVESSE ARRIVARE UN CRAMPO…” – IL PORNODIVO NON DISDEGNA NEPPURE LILLI-BOTOX: “MI BASTA SENTIRLA PARLARE PER ACCENDERMI”

Il più noto porno attore della nuova generazione non smette mai di far parlare di sè.

Dopo mesi di lockdown in cui ha passato la sua quarantena a casa dei genitori a Codroipo, ridente paese di poco più di 16.000 anime in provincia di Udine, è tornato come tutti gli italiani finalmente libero.

Qualche settimana fa ha confessato ai microfoni del programma radiofonico ‘La Zanzara’ di aver passato un periodo di “arresti domiciliari” molto duro, e per uno che fa sesso ogni giorno più di una volta c’è da crederci.

Il giovane ragazzo friulano ha cercato di far passare il tempo masturbandosi circa 4/5 volte al giorno, raccontando poi di un erezione spontanea e naturale che gli ha suscitato una cassiera di un supermercato del suo paese dopo venti giorni che non vedeva una donna.

La domanda ora sorge spontanea...a chi ha dedicato tutte queste erezioni indotte dall’autoerotismo in più di due mesi di contenimento da pandemia Covid-19 chiuso in casa?

Le ha dedicate alle 10 donne, giornaliste e conduttrici, che ci hanno tenuto compagnia ogni giorno in televisione, e le valuta così: con voto e commento. Di seguito la pagella di Max Felicitas:

•Federica Panicucci voto 8,5. Il suo punto forte senza ombra di dubbio è l'eleganza. Con lei farei una super cena stellata proseguendo poi con una passeggiata romantica sul lungo mare. La conclusione perfetta nei sogni sarebbe fare il bagno nudi sotto le stelle!

•Lorella Cuccarini voto 7,5. Mi colpisce tanto il suo sguardo profondo. Andrei con lei ad una presentazione di un libro erotico d'autore, così mi immagino la nostra prima uscita.

Poi la porterei a bere qualcosa mentre commentiamo il libro, sperando in un finale col bacio.

•Barbara d’Urso voto 9. Il suo punto forte è la femminilità. Barbara è donna al mille per cento. Con lei sarebbe d'obbligo una cena a casa mia dove mi farei aiutare a cucinare un piatto tipico. Le chiederei tante curiosità sul suo lavoro e su come riesce in qualsiasi occasione a lanciare dei bei messaggi. Poi penso che proverei a baciarla quando meno se la aspetta!

•Myrta Merlino voto 7. Con lei farei un'uscita dinamica. Andrei a ballare latino in locale sul mare. Mi piace molto la kizomba e potrei insegnarle qualche passo. Essendo un ballo di contatto potremmo sicuramente conoscerci anche attraverso alle vibrazioni ed emozioni.

•Veronica Gentili voto 8. Mi piacciono un sacco le sue gambe e i suoi capelli. Sicuramente è una donna a cui piace tenersi in forma e infatti per questo motivo le proporrei come prima uscita una corsa sul tramonto al lago.

Se si dovesse strappare o se dovesse arrivare un crampo... beh sicuramente la soccorrerei come un ottimo crocerossino!

•Lilli Gruber voto 8. La sua voce penso sia la più sensuale della televisione. Per accendermi mi basterebbe sentirla parlare, quindi opterei anche per un ritrovo in un parco, su una panchina lontano da sguardi indiscreti e dal rumore del traffico. Mi rilasserei sentendo la sua voce e se c'è connessione penso che il bacio arrivi subito.

•Emma D’Aquino voto 7. Emma ha delle bellissime labbra e mi piace molto il suo look. Riesce sempre a trovare l'accostamento giusto dei vestiti. Con lei andrei al cinema a vedere un film d'amore. Comprerei un solo cestino di pop corn, in modo da incrociare spesso la mia mano con la sua.

•Laura Chimenti voto 8. In una seconda vita potrebbe fare la modella secondo me. Ha un portamento incredibile, emana tantissima femminilità. Con lei farei un giro in bici per rimanere colpito da come anche in una cosa così scontata e banale riuscirebbe a far emergere la sua sensualità. Poi la porterei a prendere un gelato e mi fermerei a gustarmelo sugli scogli guardando le onde che si infrangono contro.

•Bianca Berlinguer voto 7. Mi trasmette tantissima sicurezza, ha un carattere forte che farebbe senza ombra di dubbio bene a qualsiasi uomo, è dominante. Trasmette serenità e voglia di amare! Con lei farei una crociera sognando un bagno nell'idromassaggio sotto le stelle.

•Eleonora Daniele, voto 8. Lei è la donna da sposare e beato chi avrà questa fortuna! Secondo me è la donna che si occupa e si preoccupa sia del marito che dei figli. Nel mondo dei miei sogni farei di tutto per sposarmi con lei.

