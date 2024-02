14 feb 2024 19:28

“PER SALIRE SUL PALCO PATTY PRAVO VENIVA PICCHIATA DAL MANAGER O DA QUALCHE FIDANZATO” – IL CRITICO MUSICALE MARIO LUZZATTO FEGIZ SGANCIA BOMBE PARLANDO DELLA “RAGAZZA DEL PIPER”, DI CUI È STATO ANCHE GHOSTWRITER: “SPESSO SI RIFIUTAVA DI ANDARE IN SCENA, PER PANICO, CAPRICCIO, PROBLEMI PSICHICI? NON SI SA. LA LEGGENDA NARRA CHE PER FARLA CANTARE ERANO NECESSARIE LE MANIERE FORTI. A SANREMO NON HA MAI VINTO PERCHÉ STONAVA” – SUL CASO GEOLIER: “QUESTO SISTEMA IO LO CHIAMO ‘PORCELLUM DI SANREMO’. IN TANTI ANNI HO SOSPETTATO PIÙ DI UN IMBROGLIO...” – VIDEO