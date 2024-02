8 feb 2024 13:58

“SALIREI SUL PALCO DELL'ARISTON SOLO SE ME LO CHIEDESSE UN AGRICOLTORE. LÌ, IN PASSATO, NON MI SONO SENTITA A MIO AGIO” – ORNELLA MUTI ANNUNCIA CHE DOMANI A SANREMO SUL TRATTORE CI SARA’ ANCHE LEI CON LA FIGLIA NAIKE: “REGALERÒ ARANCE A VIP E CANTANTI. AL BANO? IO VENGO PER CONTO MIO, OGNUNO DEI DUE FARÀ QUEL CHE CREDE" – E POI PARLA DEL FILM IL BISBETICO DOMATO DEL 1980 CHE LA VEDE PROTAGONISTA CON CELENTANO A BORDO DI UN TRATTORE: “HAI CAPITO? È STATA UNA PREMONIZIONE!”