“DEI SALUTI ROMANI AD ACCA LARENTIA NON FREGA UN CAZZO A NESSUNO. SOLO ALLA SINISTRA PER FARE CACIARA" – GIUSEPPE CRUCIANI INTERVIENE CON LA SOLITA “PACATEZZA” SUL TEMA: "QUAL È LA PREOCCUPAZIONE, IL RITORNO DEL FASCISMO? MA ANDATE A FARE IN CULO! SONO QUATTRO PERSONE CHE VANNO LÌ A FARE UNA COMMEMORAZIONE" – IL PORTAVOCE DI CASA POUND, LUCA MARSELLA, AVVERTE: “FACCIANO TUTTE LE DENUNCE E LE INTERROGAZIONI CHE VOGLIONO. CI SAREMO ANCHE IL PROSSIMO ANNO” - VIDEO

Vi odio perché quelli che “ma Giorgia Meloni, ma la digos, ma questo governo”mi costringono a ricordare a quelli che non ricordano che quello che è accaduto a Acca Larentia accade da anni, stesso raduno, stesso cerimoniale. Cambiano solo i governi, ma nessuno cancella neppure la… pic.twitter.com/8h9rXudegZ — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 8, 2024

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “La Repubblica”

acca larentia

«Facciano tutte le denunce e le interrogazioni che vogliono. Noi ci saremo anche il prossimo anno». Mentre infuria la polemica tra i palazzi istituzionali, Casapound ostenta un profilo basso. Sono stati loro a organizzare la consueta parata fascista per commemorare le vittime della strage di Acca Larentia.

E nelle chat Telegram del movimento, bannato da Facebook e da Instagram ormai dal 2019, è un proliferare di cuori neri, svastiche, saluti romani e rivendicazioni dal sapore nostalgico: «Chi ogni anno critica è terrorizzato nella sua disperazione nel constatare che il fascismo non è stato sconfitto e i fascisti sono proliferati».

GIORGIA MELONI - GIULIANO CASTELLINO - ACCA LARENTIA

Pubblicamente la parola d’ordine è una sola: evitare di essere trascinati nella diatriba politica. Nel palazzo occupato di via Napoleone III, il quartiere generale del movimento che sorge tra le botteghe cinesi del quartiere romano dell’Esquilino, nessuno ha voglia di parlare: «Andatevene via». Al suono del campanello, la testa di una donna sbuca dalla finestra nascosta dallo striscione: “venti anni a testa alta”. Per l’occupazione dello stabile, che risale al 2003, lo scorso giugno vennero condannati in primo grado a due anni e due mesi dieci esponenti del movimento, tra cui il fondatore Gianluca Iannone.

Secondo l’accusa, l’occupazione avrebbe causato fino al 2019 un danno alle casse pubbliche stimato in oltre 4,5 milioni dalla Corte dei Conti. Il palazzo, però, non è mai stato sgomberato, per la gioia dei “fascisti del terzo millennio” […]

roma santa e dannata giuseppe cruciani 02 ph antinori

«Noi siamo stati ad Acca Larentia come ogni anno e come ogni anno continueremo a starci - afferma Luca Marsella, portavoce di Casapound Le interrogazioni parlamentari, le eventuali denunce, le richieste di identificazione e questo misero teatrino non potranno fermare il ricordo: ogni 7 gennaio saremo in quel piazzale».

Marsella elude le accuse di fascismo: «Non ci interessa entrare nel solito rancido dibattito. Rispondiamo semplicemente come sia possibile che dopo 46 anni Franco, Francesco e Stefano siano ancora senza giustizia. Dovrebbe chiederselo anche chi in queste ore getta fango e nella propria bassezza dovrebbe vergognarsi». […]

