“SALVINI UNICO VERO LEADER? MA SECONDO LEI INIZIO A DIRE LA VERITÀ PROPRIO AL MIO MATRIMONIO?” – MAURIZIO CROZZA NEI PANNI DI BERLUSCONI: “HA VISTO COM’ERA BELLA LA MIA FIDANZATA VESTITA DA INFERMIERA? ALLA FINE CE L’HA FATTA: COSÌ NON CHIEDE PIÙ I SOLDI A ME” – “LE NOZZE ERANO FALSE? SE È PER QUESTO, NEMMENO QUELLO CHE HO DETTO SU SALVINI ERA VERO. LUI…”

Da www.lastampa.it

maurizio crozza imita silvio berlusconi 3

Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - Crozza torna nei panni di di Silvio Berlusconi che riguardo alla sua affermazione sul Salvini che sarebbe l’unico vero leader in Italia si schernisce “ma secondo lei dopo anni di carriera, inizio a dire la verità proprio al mio matrimonio? Che poi non è vero nemmeno il matrimonio….”

matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 1

maurizio crozza imita silvio berlusconi 1 matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 4 matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 5 matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 2 maurizio crozza imita silvio berlusconi 2