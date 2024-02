“SANREMO 2025? NON MI SPAVENTA NIENTE” – ANTONELLA CLERICI RILANCIA IN UNA INTERVISTA A “GENTE” LA SUA AUTOCANDIDATURA PER IL FESTIVAL INCURANTE DEL FLOP DEL 2010 QUANDO NESSUNO VOLLE CONDURRE CON LEI – “DI FRONTE ALLE SFIDE NON MI SONO MAI TIRATA INDIETRO” – L’EDIZIONE DELLA CLERICI FINI’ ALLA STORIA PER LE POLEMICHE PER IL SECONDO POSTO DI EMANUELE FILIBERTO, CANONICI E PUPO (CHE DENUNCIO’ UN COMPLOTTO PER NON FARLI VINCERE) – CON LA CLERICI CHI FARA’ IL DIRETTORE ARTISTICO? NEL 2010 TOCCO’ A GIANMARCO MAZZI, OGGI SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA (IL MINISTERO PIU’ TURBOLENTO DEL GOVERNO MELONI…)

Anticipazione da Gente

Intervistata da Gente, in edicola da venerdì 16 febbraio, a proposito del suo nome come possibile presentatrice del Festival di Sanremo 2025, Antonella Clerici racconta: «Non mi spaventa niente, non mi sono mai tirata indietro di fronte alle sfide, e se uno avesse paura di ciò che è stato prima non farebbe mai niente. In ogni modo, sono serena, il lavoro non mi manca di sicuro: ogni volta che dico “basta, ora mi riposo” cominciano ad arrivare richieste, e non si può dire sempre no».

E sottolinea: «È stata una boutade di Fiorello (il suo nome al timone della kermesse canora per il 2025, ndr), che mi ha svegliata alle sette e mezzo, come fa lui, e io ho solo carinamente risposto. Al momento nessuno mi ha parlato, non ci sono state proposte, zero contatti. Se dovessero esserci, certo, ci penserei. Io sono un’aziendalista, ma dovrei valutare le condizioni, tante cose. Capire come, quando, con chi».

