23 apr 2024 17:40

“SANREMO? MAGARI CI TORNIAMO IO E MARIA DE FILIPPI” - ALLE "IENE" CARLO CONTI, COME DAGO DIXIT, CONFERMA DI ESSERE IN POLE PER LA CONDUZIONE DEL FESTIVAL 2025 – BONOLIS SI SFILA ("LA RAI MI HA PARLATO E GLI HO DETTO CHE NON POSSO"). GIGI D’ALESSIO RIVELA I TIMORI DI VIALE MAZZINI: "CON UN ALTRO CHE FA LO STESSO MESTIERE DI AMADEUS, TIPO CONTI, VANNO A FARE IL PARAGONE, QUINDI HANNO PAURA" - DE MARTINO PASSA LA MANO: "ADESSO DIREI NO". E CARLO CONTI…