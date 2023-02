“SANREMO? C’È GENTE QUASI ARRESTATA IN RAI, IERI HO PORTATO LE ARANCE A FUORTES E UNA RIVISTA PORNO. E COLETTA, GELOSO E INVIDIOSO: “ANCHE IO LA VOGLIO” – FIORELLO INCONTENIBILE A "VIVA RAI2!" SULLE POLEMICHE DEL FESTIVAL - "VOGLIO SPEZZARE UNA ROSA IN FAVORE DI BLANCO. LA COLPA E’ DI AMADEUS. MA SE FOSSI IN LUI NON FAREI IL SANREMO DEL PROSSIMO ANNO. COSÌ VIENE UN FESTIVAL SCIALBO, SENZA POLEMICHE, 20 CANTANTI, A MEZZANOTTE TUTTI A CASA…”- VIDEO STRACULT

Sanremo 2023 continua a tenere banco anche a Viva Rai2!, con Fiorello che commenta due notizie che oggi campeggiano sui giornali. Si parte con Blanco, indagato per danneggiamento dopo i calci alle rose di Sanremo: ''Voglio spezzare una rosa in favore di Blanco!'' esordisce con la consueta ironia lo showman: "Non è colpa di Blanco quello che è successo ma è colpa di Amadeus, è sempre colpa sua. Blanco è una persona corretta, un ragazzo educato''.

E ancora: "Se Amadeus avesse fatto mettere ‘non calpestare le aiuole’, Blanco che è uno che rispetta le regole, mentre cantava avrebbe visto il cartello! Quindi la colpa è tua Ama" dice rivolgendo poi un appello direttamente al direttore artistico del Festival: "Amadeus adesso aiuta questo povero ragazzo e costituisciti parte civile".

Spazio poi a un'altra polemica, quella che riguarda Fedez e Rosa Chemical per i quali è stato presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico. Fiorello non ci sta a usare due pesi e due misure e commenta scherzosamente: "Se dobbiamo condannare Rosa Chemical e Fedez per un bacio in pubblico, anche se in pubblico non era perché erano in teatro, allora che dobbiamo dire di questa immagine", dice facendo rivedere la foto di Biggio in tutù che balla in via Asiago, "non è anche questo un atto osceno in luogo pubblico?".

A chiudere l'ampia pagina sanremese di oggi a Viva Rai2! la difesa dell'edizione appena conclusa con le tante polemiche che ancora continuano a investire il festival: "Fossi in Amadeus sai che direi? Il prossimo non lo faccio. Così poi viene un ben Sanremo scialbo, senza polemiche, 20 cantanti, a mezzanotte tutti a casa. E che cosa resterà? Nulla!".

