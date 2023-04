“SANREMO? SE LA RAI ME LO PROPONESSE ACCETTEREI PERCHÉ NON HO RIVALI” – MORGAN NO LIMITS ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO SHOW IN RAI - I SILURI AI CANTANTI CHE GLI HANNO DETTO NO, MARCO MENGONI E MADAME: “SI È INCAZZATA CON ME QUANDO HO DETTO CHE SE LA TIRAVA: EVIDENTEMENTE AVEVO RAGIONE” – LA STILETTATA DOPO GLI ELOGI DI COLETTA: “POTRESTI DIRMELE ANCHE PERSONALMENTE CERTE COSE. IO IN QUESTI ANNI HO PROPOSTO ALLA RAI TANTI PROGETTI, CON SCARSI ESITI”

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

In tv ha fatto di tutto. Il giudice a X Factor e il coach ad Amici (ma nel 2017 fu cacciato dai suoi stessi allievi). Il ballerino a Ballando con le stelle, il concorrente a Name that Tune, l'ospite fisso alle Invasioni barbariche.

Una cosa, però, Morgan non l'aveva mai fatta: condurre un programma tutto suo, se si escludono speciali come quelli sui Queen e su David Bowie del 2019 e il Premio Tenco.

LA RICHIESTA

Lo chiedeva da tempo e alla fine la Rai ha accettato di dargli un'altra chance, affidandogli Stramorgan. Non è un one man show, ma al suo fianco ci sarà il saggio e rassicurante Pino Strabioli, e andrà in onda in seconda serata, per quattro giorni, dal 10 al 13 aprile, su Rai2.

Per il 50enne cantautore brianzolo, sarà un'occasione per dimostrare che in lui c'è più genio che sregolatezza: «Questa trasmissione riporta Morgan a fare ciò che sa fare meglio: insegnare», ha detto il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che vorrebbe vedere l'ex giudice di X Factor al fianco di Amadeus come consulente a Sanremo 2024. Le quattro puntate sono state tutte già registrate negli scorsi giorni.

L'IDEA

Il format non è chiarissimo. Le quattro puntate saranno ciascuna dedicata a un grande cantante italiano: Domenico Modugno, Umberto Bindi, Franco Battiato e Lucio Battisti, a ognuno dei quali saranno però legati personaggi internazionali come Elvis Presley, Freddie Mercury, Brian Eno e David Bowie, e va' a capire perché. Chissà che non ci sorprenda, stavolta. Finalmente si sente coccolato, Morgan. Pino Strabioli, al suo fianco nelle quattro puntate, di lui dice: «Ammiro il suo pensiero libero». Tra gli ospiti Vinicio Capossela, Dolcenera, Gino Paoli e Tony Hadley: «Tutti quelli che non ci sono mi hanno detto no», dice Morgan.

Ne cita due, Marco Mengoni («Non so perché ce l'abbia con me») e Madame («Si è incazzata con me quando ho detto che se la tirava: evidentemente avevo ragione»): «Hanno fatto bene a non venire, forse avrebbero trovato qualcosa che non sanno affrontare: l'autenticità della musica». Nel finale un passaggio su Sanremo: «Non è vero che io desidero Sanremo, ma se la Rai me lo proponesse accetterei. Perché non ho rivali».

