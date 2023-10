"Non sono delle piazze pro Palestina ma pro Hamas"@PierluigiBattis a #StaseraItalia Weekend pic.twitter.com/N7aJjpCSoB — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 29, 2023

Estratto da iltempo.it

pigi battista piero sansonetti

Nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 29 ottobre su Rete4 si è parlato anche delle proteste di piazza in favore della Palestina. Ospiti della trasmissione condotta da Augusto Minzolini erano anche Piero Sansonetti e Pierluigi Battista che se le sono date di santa ragione.

Il primo a prendere la parola è stato Pierluigi Battista che voleva fare una distinzione tra chi difende la Palestina e chi, invece, scende in piazza per difendere Hamas.

(...)

pigi battista piero sansonetti

A quel punto, però, è insorto Pietro Sansonetti che ha interrotto il collega per contestarne la posizione. "Allora per te sono tutti pagliacci - l'ha incalzato Pietro Sansonetti - anche il Papa che dice di mobilitarsi per la Palestina". Gli animi si surriscaldano e gli interlocutori perdono le staffe. "Non fare il pagliaccio". E Sansonetti replica subito: "Il pagliaccio sei te. Ma vai a quel paese". Poi Pierluigi Battista prova a completare il suo pensiero: "Basta che non mi interrompe quel pagliaccio - conclude - Nelle manifestazioni che si sono viste in Turchia c'è stato anche l'assalto a due sinagoghe. Cosa c'entra l'assalto alle sinagoghe con la questione palestinese?