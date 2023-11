“SARÒ SEMPRE GRATO A SHARON STONE” – LA RIVELAZIONE DI LEONARDO DI CAPRIO SULLA BOMBASTICA ATTRICE: “NEL 1995 RINUNCIÒ A PARTE DEL SUO COMPENSO PER PAGARE IL MIO STIPENDIO NEL FILM ‘PRONTI A MORIRE” – “L’HO RINGRAZIATA TANTE VOLTE, ANCHE SE NON RICORDO SE LE HO MAI MANDATO UN REGALO” – LA PRODUZIONE NON VOLEVA INGAGGIARLO, NONOSTANTE AVESSE GIÀ RICEVUTO UNA CANDIDATURA ALL’OSCAR, E…

Estratto da www.ilmattino.it

leonardo dicaprio pronti a morire 3

Sharon Stone pagò lo stipendio di un giovane Leonardo DiCaprio per “Pronti a morire”, film del 1995 diretto da Sam Raimi e interpretato dalla stessa Stone con Gene Hackman. Lo scrive Variety citando un'intervista a E! News dell'attore.

All'epoca, nonostante DiCaprio avesse ricevuto la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista per [….] “Buon compleanno Mr. Grape”, era ancora poco conosciuto al grande pubblico e la TriStar Pictures si rifiutò di ingaggiarlo per il ruolo di Kid […]. La Stone, invece, lo voleva a tutti i costi. Rinunciò, quindi, a parte del suo compenso per pagare il giovane attore. «Le sarò per sempre grato - ha commentato DiCaprio nell'intervista - e l'ho ringraziata tante volte anche se non ricordo se le ho mai mandato un regalo». […]

gene hackman sharon stone pronti a morire sharon stone 4 sharon stone leonardo dicaprio pronti a morire russell crowe gene hackman pronti a morire sharon stone pronti a morire sharon stone 1 sharon stone pronti a morire leonardo dicaprio pronti a morire 1 sharon stone pronti a morire. leonardo dicaprio pronti a morire 2