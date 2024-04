26 apr 2024 19:41

“SBAGLIAI A LASCIARE 'TARGET,' AVREI DOVUTO TENERMELO PER SEMPRE” - GAIA DE LAURENTIIS SI CONFESSA A “STORIE DI DONNE AL BIVIO” DI MONICA SETTA: “MI VEDETE COSI ANGELICA MENTRE IN REALTÀ IO SONO STATA UNA BAMBINA BULLA E UNA GIOVANE DONNA AGGRESSIVA. FU UN MIO EX FIDANZATO ANNI FA A DIRMI DI SMETTERE DI PICCHIARLO PERCHÉ ERO SOLITA PRENDERLO A SCHIAFFI. A 8 ANNI PRESI DI MIRA UNA BIMBA CHE AVEVA UNA FOLTA CAPIGLIATURA ROSSA. MESI DOPO CI DISSERO CHE ERA MORTA. SCOPRII CHE QUEI CAPELLI ERANO UNA PARRUCCA E LEI ERA AFFETTA DA TUMORE. NON MI SONO MAI PERDONATA"