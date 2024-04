Parenzo che piagnucola perché non lo hanno fatto parlare all’università e interrompe continuamente tutti, impedendo a chiunque di parlare. Solidarietà a Carmen Lasorella. #piazzapulita — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 4, 2024

Parenzo che piagnucola perché non lo hanno fatto parlare all’università e interrompe continuamente tutti, impedendo a chiunque di parlare. Solidarietà a Carmen Lasorella. #piazzapulita

La risposta di David Parenzo

Cara, non so cosa tu abbia visto ieri sera, forse stavi giocando a burraco e ti sei distratta. Ti aggiorno: 1) non “piagnucolo” per le contestazioni ricevute, me ne fotto. Ho pure dato il microfono a quei ragazzi e gli ho detto “parliamo senza problemi”. Loro, invece, volevano solo cacciarmi in quanto “ebreo” e “sionista” (come se sionista fosse uguale a Nazista! Ndr).

Se a te questo sembra normale si vede che viviamo in due mondi diversi ; 2) Leggiti, per un veloce ripasso della materia, il libro su Israele scritto del tuo direttore. Mi pare che la politica estera non sia esattamente il tuo forte! Saluti e sempre a disposizione per confrontarmi sul tema con chiunque.

