7 dic 2024 14:30

“A SCUOLA MI BULLIZZAVANO PER IL COLORE DELLA MIA PELLE. ORA L’HO SUPERATO, SO CHE LE TESTE DI CAZZO ESISTONO” – MIMÌ CARUSO, LA 17ENNE CHE HA VINTO “XFACTOR 2024”, SI RACCONTA: “SOGNO DI PARTIRE PER IL MALI E SCOPRIRE LE MIE ORIGINI, NON LE SENTO TANTO PERCHÉ SONO STATA ADOTTATA CHE AVEVO TRE MESI” – “VORREI PORTARE L’HIP HOP E IL SOUL IN ITALIA, NON CON UN COPIA INCOLLA, MA CREANDO COSE DIVERTENTI” - VIDEO