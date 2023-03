“SCUSATE SE PARLIAMO DEL PARTITO DEMOCRATICO, TANTO A PARLARE DEL GOVERNO CI PENSA VESPA CON I SUOI CINQUE MINUTI” – FIORELLO A "VIVA RAI 2" IRONIZZA SU "BRU-NEO" E SCODELLA I DIECI COMANDAMENTI DI ELLY SCHLEIN – LA REPLICA DI VESPA: "CIAO FIORE, CI RACCOMANDI TU CON LA SCHLEIN? NOI L'ABBIAMO INVITATA. DIGLI: VIENI A FARE CINQUE MINUTI CON VESPA?”

A poche ore dal passaggio di consegne per la segreteria del Partito democratico da Enrico Letta a Elly Schlein, Fiorello a VivaRai2! ne ha immaginato il nuovo manifesto, tra le risate in studio. «Scusate se parliamo del Partito democratico», ha scherzato lo showman «tanto a parlare del governo ci pensa Bruno Vespa con i suoi cinque minuti».

Dopodiché Fiorello ha enunciato quelli che ha chiamato «i dieci comandamenti» di Elly Schlein.

Ovvero: «1) Non avrai altra segretaria al di fuori di me; 2) Non nominare il nome di Romano Prodi invano; 3) Ricordati di santificare le feste dell’unità; 4) Onora Renzi e Calenda; 5) Non uccidere la sinistra; 6) Non commettere atti impuri, tipo fare una scissione; 7) Non rubare (in particolare gli zainetti); 8) Non dire falsa testimonianza con frasi del tipo “ti ho sempre votata Elly”; 9) Non desiderare la Giorgia Meloni d’altri; 10) Non desiderare i sondaggi degli altri».

