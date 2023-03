“SE ANDAVI A CUBA E DICEVI DI CONOSCERE GIANNI MINA’, AVEVI TUTTE LE PORTE APERTE” - IL RICORDO DI RENZO ARBORE: "QUANDO FECE ‘BLITZ’, IL PROGRAMMA DOMENICALE CHE ANDAVA IN ONDA SU RAI 2, HA AVUTO OSPITI PAZZESCHI. ERA AMICO DEI GRANDI: LI INVITAVA E LORO ANDAVANO. VORREI CHE LA RAI TIRASSE FUORI LE COSE PIÙ BELLE DEL SUO REPERTORIO PER…” – LA STREPITOSA INTERVISTA A DE NIRO E SERGIO LEONE SUL SET DI “C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per repubblica.it

gianni mina

Amici da una vita. Renzo Arbore non trattiene le lacrime: "Conoscevo Gianni da sempre, abbiamo fatto tante cose insieme. Era una colonna della Rai, come me non l'ha mai tradita. Il servizio pubblico gli deve tanto, è stato un innovatore". La prima puntata de L'altra domenica, storico programma di Arbore, debuttava il 28 marzo 1976: c'era Minà con Charles Mingus che parlava di jazz.

Il primo incontro?

"Collaborava con Maurizio Barendson al Tg2, si occupava di sport ma in realtà era onnivoro, sapeva di musica, spettacolo".

Dote principale?

"La curiosità e una grande gentilezza, era una persona a cui nessuno sapeva dire di no. Infatti, quando poi fece Blitz, il programma domenicale che andava in onda su Rai 2, ha avuto ospiti pazzeschi. Era amico dei grandi: li invitava e andavano".

Gianni Mina con Renzo Arbore, Fiorella Gentile, Michael Pergolani, Maria Gentile, Fabrizio Zampa, Irene Bignardi e Mario Marenco - l'altra domenica

Lo sa che per questo poi lo prendevano in giro: "C'eravamo, io De Niro, Fidel Castro, Cassius Clay".

"Lo so ma era tutto vero, perché Gianni diventava davvero loro amico. Ci sono foto in cui è con le leggende del cinema e dello sport e ti dici: "Ma non è possibile, tutti insieme". Per questo quando collaborava a L'altra domenica, per noi era un inviato di costume, faceva interviste con tutti".

Che anni sono stati?

"Bellissimi. Era il Tg2 di Andrea Barbato, noi de L'Altra domenica ci incrociavamo con i giornalisti, ci sentivamo di far parte dello stesso gruppo. Una grande redazione ".

L'amicizia di Minà con Fidel Castro?

gianni mina mario marenco

"Era davvero amico personale, se andavi a Cuba e dicevi di conoscere Gianni, avevi tutte le porte aperte. Mi colpiva la sua passione, la curiosità che lo guidava. Aveva una conoscenza profonda dell'America Latina: chiedevi le cose e lui e spiegava".

La dote che lo caratterizzava?

"Proprio questa curiosità, lo sguardo sulle cose del mondo. Non era mai banale, faceva domande e il personaggio si apriva".

Diceva prima che è stato una colonna della Rai.

gianni mina

"Certo, è un simbolo, un protagonista della buona televisione. La nostra generazione è rimasta sempre fedele all'azienda. Ultimamente lo seguivo su Facebook e mi faceva tanto piacere leggere gli attestati di stima per il suo giornalismo, c'erano tanti appassionati".

Oggi come vorrebbe che fosse ricordato?

"Vorrei che la Rai tirasse fuori le cose più belle del suo repertorio per rendergli omaggio, sono servizi e interviste in cui viene fuori tutta la voglia di conoscere e di far conoscere, la sua intelligenza".

gianni mina gigi proietti gianni mina gianni mina dalai lama fidel castro gianni mina gianni mina gianni mina con diego armando maradona gianni mina GIANNI MINA' marquez ali de niro leone marisa laurito renzo arbore gianni mina