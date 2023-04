“SE AVESSERO DATO DEL FORMIDABILE COGLIONE ALLO SCRITTORUCOLO, NESSUNO AVREBBE AVUTO DA RIDIRE” – FILIPPO FACCI SCAGLIA LA PENNA CONTRO MASSIMILIANO PARENTE: “UNO SCRITTORUCOLO CHE VESTE COME UN PAGLIACCIO E CHE SI ATTEGGIA A GENIALOIDE, PROVOCATORE CHE NON HA MAI PROVOCATO NIENTE, HA SCRITTO CHE IL VICEDIRETTORE DI UN QUOTIDIANO SAREBBE OMOSESSUALE. CHE CE NE FREGA? SARANNO FATTI SUOI, O LORO? IL VICEDIRETTORE PERALTRO SE N’È FREGATO. IL PROBLEMA PERÒ È STATO…”

FILIPPO FACCI

Estratto dell’articolo di Filippo Facci per “Libero quotidiano”

[…] Sentite questa storia. Uno scrittorucolo che veste come un pagliaccio e che si atteggia a genialoide, un cosiddetto provocatore che non ha mai provocato niente, ha scritto su un social che il vicedirettore di un quotidiano sarebbe omosessuale.

E già qui: che ce ne frega? Lo scrittorucolo poi ha aggiunto che l'orientamento sessuale del vicedirettore stride col giornale per cui scrive, che ha una linea cattolico-integralista e antiscientifica, antigay, no vax e altre schifezze. Da capo: ma saranno fatti suoi, o loro?

MASSIMILIANO PARENTE KING KONG

Il vicedirettore peraltro se n’è fregato. Il problema però è stato questo: lo spiffero di portineria […] è soffiato proprio in questo ponte festivo in cui i giornali avevano poche notizie da pubblicare, e […] questa l’hanno ripresa tutti […].

Insomma: dare dell’omosessuale a qualcuno, in Italia, crea ancora scandalo e viene interpretato come un danno infamante. Mentre se avessero dato del formidabile coglione allo scrittorucolo, beh, sono sicuro: nessuno avrebbe avuto da ridire. Non è giusto.

ARTICOLI CORRELATI

FRANCESCO BORGONOVO

il post di massimiliano parente su francesco borgonovo massimiliano parente MASSIMILIANO PARENTE massimiliano parente

FRANCESCO BORGONOVO