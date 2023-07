“SE CONTINUA COSI’ EMMA MARRONE FRA POCO SPACCA IL PALCO” - LA CANTANTE, PRESA DI MIRA DA UNA DONNA PER IL SUO PESO SUI SOCIAL, LA ZITTISCE: "BUONGIORNO DAL MEDIOEVO. TOGLIETE I SOCIAL A STA GENTE DI MERDA. FAI SCHIFO, IMMENSAMENTE SCHIFO” - A FEBBRAIO 2022, IN OCCASIONE DELLA SUA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO, EMMA ERA STATA CRITICATA PER VIA DEL LOOK (“SE HAI UNA GAMBA IMPORTANTE EVITI DI METTERE LE CALZE A RETE”) E ANCHE LI’ LA REAZIONE ERA STATA FURIBONDA…

emma marrone

Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per corriere.it

Emma Marrone non è certo una che si lasci intimidire. A maggior ragione quando deve vedersela con i soliti «leoni» da tastiera che la criticano per via del suo peso, perché se c’è una cosa che proprio non tollera, come chiunque, è il body shaming.

Ecco perché la cantante ha replicato a tono all’ultimo, malevolo attacco social sul proprio fisico, condividendo poi in una Storia di Instagram lo screenshot del botta e risposta, senza oscurare né il nome né la foto della hater - tale Claudia - che l’ha insultata.

«Emma tra poco spacca il palco se continua così», scrive infatti l’utente e anche se molti replicano alla sua frase cattiva invitandola a badare al proprio di peso, prima di commentare, è pero Emma a prendere una posizione netta. E senza tanti giri di parole. «Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m***a», si legge infatti nella risposta della cantante che conclude rivolgendosi alla diretta interessata. «Fai schifo Claudia. Immensamente schifo».

emma marrone contro l'hater

Uno sfogo durissimo che ha fatto subito il giro della rete, suscitando un’ondata di solidarietà. Non è però la prima volta che la star della musica italiana subisce attacchi per via del suo aspetto.

A febbraio dello scorso anno, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Emma era stata criticata dal blogger Davide Maggio per via del look sexy, con tanto di calze a rete, che aveva sfoggiato sul palco dell’Ariston. «Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete», era stato l’infelicissimo commento, a cui la cantante aveva replicato con un video su Instagram.

«Buongiorno dal Medioevo, dove qualcuno esprime un commento di puro body shaming con un linguaggio politically correct, che non so se sia più imbarazzante o noioso — aveva detto Emma nella clip — . Il vostro corpo ragazze è perfetto così com’è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti, con calze a rete e minigonna.

emma marrone

(...)