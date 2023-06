“SE LO DICE DAGOSPIA O È GIÀ SUCCESSO O STA PER SUCCEDERE, STATECE” – TUTTI I TWEET SULLA SEPARAZIONE TRA PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI, ANNUNCIATA IN POMPA MAGNA CON UNA COVER STORY DI “VANITY FAIR” DAI DUE, CHE IL 13 APRILE SMENTIVANO INDIGNATI LO SCOOP DI QUESTO DISGRAZIATO SITO: "MENO MALE CHE DAGOSPIA ERA UN SITO DI FREGNACCE. RIDICOLI!", “DAGOSPIA VINCE SEMPRE” – "L'AMORE È COSÌ: PRIMA TUTTO UN 'BIM BUM BAM', POI UN COSTANTE 'TIRA E MOLLA' E ALLA FINE, 'AVANTI UN ALTRO'" - GIUSEPPE CANDELA: “QUELLI CHE CI SPIEGAVANO IL NOSTRO MESTIERE POSSONO ANDARE A NASCONDERSI. O SCUSARSI”

SONIA BRUGANELLI E PAOLO BONOLIS 'SMENTISCONO' LA SEPARAZIONE - 12 APRILE 2023

DAGO-SELEZIONE

tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 8

Andrea Conti ?

@IlContiAndrea

Come @_DAGOSPIA_

anticipato mesi fa, #PaoloBonolis e #SoniaBruganelli si lasciano

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Quando finisce un matrimonio dispiace, ancora di più quando ci sono dei figli. Voglio solo dire che anche questa volta Dagospia aveva ragione. Non dico loro, ma quelli che ci spiegavano il nostro mestiere possono andare a nascondersi. O scusarsi. #bonolis #bruganelli

Ale Stonata ???? (Basilia DiPietro)

@AleStonata

Ma quel video di poche settimane in piscina dove prendevano per il culo Dagospia? Avrei evitato...

tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 2

Lucrezia?

@Sicily_03

Si ok i modi e i tempi propri, ma diciamolo chiaro la Bruganelli e Bonolis hanno fatto proprio una pessima figura nel fingere di smentire il divorzio per prendersi gioco di un giornalista, per poi annunciarlo su un altro giornale.. #bruganelli #bonolis #dagospia

Cristina Correani

@Moonlightshad1

Vendono la loro vita alle tivù e ai giornali: matrimoni, nascita dei figli e divorzi ma poi che brutta roba i giudizi della gente.

tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 1

Milioni di persone si sposano, hanno dei figli e divorziano senza farlo sapere all’universo mondo.

Si può fare eh?

#dagospia

Il Grande Flagello

@grande_flagello

L'amore è così: prima tutto un "bim bum bam" poi un costante "tira e molla" e alla fine "avanti un altro" #Bonolis



EstufaEstanca?

@estufaestanca

Hanno solo reso più credibile #Dagospia che mesi fa diede lo scoop e fu addirittura massacrato.

Manu_Car.

@CarnelosManuela

Come Blasi & Totti.. entro novembre ce n'è un altro, probabilmente, all'orizzonte.

Ma attendiamo Dagospia vs settembre per la conferma. ??

roscaroo2

@RosCar002

Ormai è lo sanno tutti: quando Dagospia da' una notizia, quella notizia è certa! Io, c'ho creduto. Da subito!

LA DAGO-RISPOSTA A PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI - 13 APRILE 2023

?Paola Manzone ?

@LaPaoEmme

Gira e rigira

@_DAGOSPIA_

ha sempre ragione! Paolo #Bonolis e Sonia #Bruganelli copertina di Vanity Fair per annunciare la loro separazione in pompa magna.

C'è chi sfodera borsette e Rolex e chi cover patinate. I più discreti fin ora Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

The Doctor

@TheDoctorWho95

Strano eh per due che vivono in case separate, inimmaginabile. Non hanno confermato ai tempi di dagospia per l’esclusiva?

Caffellatte

tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 7

È scientificamente provato che se Dagospia annuncia la fine di una storia, loro smentiranno e poco dopo faranno il comunicato?

Bonolis e Bruganelli come dei TottyeIlary qualsiasi…

?SallyCamminaPerStrada

@_Nialler_______

Ve lo avevo detto mesi fa quando uscì la notizia di Dagospia,lei ha ristrutturato il palazzo a fianco per rimanere vicini per i figli ma ognuno per casa sua e comunque continuano a lavorare insieme ma non sono più una coppia



Il mio profilo migliore

@Paracetamolo2

Meno male che dagospia era un sito de fregnacce che ridicoli [?]

Pedrangela ?

@Angela_akz

LA FAMIGLIA BONOLIS - UN MATRIMONIO DA FAVOLA - BY MACONDO

Eccoci anche se stavo già festeggiando ad aprile perché può piacere o non piacere ma Dagospia ha ragione il 95% delle volte

Miss Chiarisco

@VK4213

Questa storia con quella di Totti e Ilary mi fa capire che Dagospia è una fonte attendibile di news.

?Paola Manzone ?

@LaPaoEmme

Gira e rigira @_DAGOSPIA_ ha sempre ragione! Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli copertina di Vanity Fair per annunciare la loro separazione in pompa magna.

C'è chi sfodera borsette e Rolex e chi cover patinate. I più discreti fin ora Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

I donnalisi the best glow up post GF

IL DAGO-SCOOP SULLA SEPARAZIONE TRA PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI - 12 APRILE 2023

@Giulia14117031

Dagospia difficilmente si sbaglia ?

Ginge

@Ginj_er_

Che ridicoli! Un mese fa (dopo che Dagospia li aveva scoperti) avevano fatto un video per smentire il tutto..

???8???

@ElaF898

Avete ridicolizzato Dagospia xkè aveva detto una cosa non vera.

A RIDICOLI.

frantumata

@avvo_

ma dagospia ci prende sempre

tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 3

@sogniaocchiaperti ? ?

@sogniaocchi

Dovreste ormai aver capito che se lo dice. Dagospia o è già successo o sta per succedere, statece

?

#bruganelli #bonolis

MILLY.

@milly_955

Dagospia fonte attendibile al mille per mille, ora ne abbiamo la conferma

Domenico Fiore

@DomenicoFiore92

Dagospia vince sempre

flazia?

@flamanc24

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 2

E loro pure a perculare Dagospia per la soffiata...che figuraccia.

sonia bruganelli paolo bonolis foto di bacco (2) paolo bonolis sonia bruganelli matrimonio 14 giugno 2002 la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 1 la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 5 tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 6 tweet sulla separazione di paolo bonolis e sonia bruganelli anticipata da dagospia 5 Bonolis Bruganelli la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 3 SONIA BRUGANELLI E PAOLO BONOLIS ANNUNCIANO A VANITY FAIR LA SEPARAZIONE (DAGO-ANTICIPATA) SONIA BRUGANELLI PAOLO BONOLIS E FIGLIA sonia bruganelli paolo bonolis SONIA BRUGANELLI E PAOLO BONOLIS paolo bonolis sonia bruganelli