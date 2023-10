16 ott 2023 11:18

“SE DIO AVESSE VOLUTO PER VOI INCHIOSTRO NEL CORPO VI AVREBBE FATTO SEPPIE” - MAURIZIO CROZZA NEI PANNI DI VINCENZO DE LUCA, CHE NON SOPPORTA I TATUAGGI: “LA MIA È UNA BATTAGLIA STRENUA E CONTINUA IN FAVORE DEI RAGAZZI CHE PER COLPA DEI TEST DI MEDICINA PERDONO LA TESTA ED ENTRANO NEL TUNNEL DEI TATTOO. RAGAZZI NON VE LI FATE, RESTATE LIBERI CHE POI QUELLA DIVENTA UNA DIPENDENZA, CHE POI VI...” - VIDEO