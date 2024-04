“SE A UNA DONNA, GLIELO METTE DENTRO UNA DONNA, GODE DI PIÙ? GODE DIVERSO? CERTO NON DI MENO!” - BARBARA COSTA: “SE POI A POSSEDERLA CON UNO STRAP ON NERO ED ESAGERATO, TAGLIA XXL, È UNA 29ENNE ETEREA, PELLE DIAFANA E DUE SENI CHE SANNO IL FATTO LORO, SIAMO NELLA SERIE ‘SYBIL RAW’. LA PROTAGONISTA E’ SYBIL, UCRAINA EMBLEMA DELLA FEMMINILITÀ, CHE QUANDO DIVENTA SYBIL RAW SI TRASFORMA IN UN GANGSTER CHE TIENE A BADA LE SUE DONNE, LE SOTTOMETTE, FA LORO NIENT’ALTRO CHE QUEL CHE LORO ‘DA BRAVE’ DESIDERANO..."

Barbara Costa per Dagospia

sybil raw porn video 17

Se a una donna, glielo mette dentro una donna, gode di più? Gode diverso? Certo non di meno! Se poi a possederla con uno strap on nero ed esagerato, taglia XXL, è una 29enne eterea, pelle diafana e due seni che sanno il fatto loro, che respirano e guizzano da sotto le sue spoglie da uomo… davanti a che sorta di porno siamo?

sybil raw porn video 14

Mah, chiamiamolo lesbico, chiamiamolo porno trav, la verità è che i porno della serie "Sybil Raw" sono iniziati per scommessa, su OnlyFans, ma stanno seducendo una platea di p*pparoli ben più ampia. Sono porno nati per sfizio, e per gioco di Sybil, stellina del porno ucraina, nata e cresciuta a Kyiv però da anni residente a Budapest, una ragazza che sembra l’emblema della femminilità più dolcemente stereotipata e che invece, nei panni di Sybil Raw, diventa sessualmente spietata, volgare, rozza, autrice di porno da par loro violenti, quantunque in tal senso recitati.

sybil raw porn video 16

Sybil, quando diventa Sybil Raw è un (una?) gangster, un mafioso, un magnaccia che tiene a bada le sue donne, le sottomette, fa loro nient’altro che quel che loro "da brave" desiderano, zitte e buone, impersonando sullo schermo virili fantasie d’eros in questo presente diventate scorrette, moralmente illegali, irrispettose, e disdicevoli.

sybil raw porn video 15

Tutto ciò che oggi, tra un uomo e una donna, non si fa, lo fa Sybil Raw, una donna travestita da uomo "cattivo", e che come uomo parla, urla, si muove, cammina, si siede, si pone, impersonando ogni aspetto che degli uomini è oggi valutato insopportabile e finalmente alla luce del sole repellente. Sybil lo recita amplificandone i tratti i più sgradevoli, e le donne che agli ordini dell’"uomo Sybil Raw" aprono le bocche, spalancano le gambe, non mostrano di dispiacersene.

sybil raw porn video 7

Sybil, da pornostar esperta (è nel porno da circa 10 anni, sebbene non consecutivi) sa, ha capito, che la morale comune e corrente va da una parte, però i sogni più sporchi di chi questa morale sfoggia non la seguono. E perché dovrebbero? Le fantasie sono dominate dall’istinto, e l’istinto femmina non accetta buon senso, né catene: è libero di trovare il suo godimento nelle rappresentazioni le più sconsacrate. Sybil, per far sesso da uomo, non adotta il linguaggio dei drag king (le donne che si travestono da uomo e lo portano in scena, occultando ogni lineamento femminile), no: Sybil si lascia donna sotto e sopra le sembianze di un uomo.

sybil raw porn video 1

È un ibrido. Come Sybil Raw, si veste, da uomo, è e fa, un uomo, ma al tempo stesso la sua lunga femminea chioma ondeggia libera, sulle sue spalle, il suo viso è truccato, da donna, e i suoi polposi seni vibrano da sotto i vestiti. Sybil Raw fa sesso come un uomo, da uomo, grazie a un dildo, tanto ma tanto più grosso della media (non solo dei peni, ma dei dildo) e le penetra dietro, o davanti, e dietro e davanti, e le sue donne sono prone ai voleri dell’uomo Sybil, loro non si risparmiano nell’accarezzarglielo, giù si chinano a succhiarglielo, e fino in gola.

sybil raw porn video 2

A chi può piacere un porno del genere? A uomini e donne, di ogni orientamento sessuale. I numeri che fa la serie Sybil Raw non si discutono, erompono da OnlyFans per attrarre investimenti del porno sui set. Set molto particolari. Gli episodi di Sybil Raw sono girati in strada, in alcuni stati USA si può fare, come si può fare qui in Europa in Spagna, e a Berlino, e a Budapest, e sono girati in una sola ripresa, a copione scarno. Sybil – che quando non è e fa l’uomo Sybil Raw fa porno col nome Sybil, ma anche Sybil A. – non ha alcuna intenzione di fermarsi nelle sue scorribande: le vuol far elevare “a sempre più gangsta, sempre più p*ppone”.

sybil raw porn video of 1

Lei ci si diverte: “Mi piace legare le mie ragazze. Mi piace – e a loro piace!!! – martellarle col mio finto "affare" a più non posso”. Ovviamente ogni scena e azione porno, tra Sybil e la pornoattrice di turno, è previamente concordata, sotto ogni aspetto. C’è la fila, di attrici che vogliono girare, cioè farsi dare una porno ripassata, da Sybil Raw! “Il mio modello è Pulp Fiction, è Scarface.

sybil raw porn video 3

È ironico, e poi, dai, stiamo porno-recitando! E ci pagano per farlo! È il lavoro più bello del mondo”. Sybil, il cui vero nome è Olga, e che prima del porno era una studentessa di Economia, e che si pagava gli studi facendo la barista, e la truccatrice, e ha mollato tutto per il porno, è decisa, è sicura di sé, e inattaccabile: “Io faccio quello che faccio non perché devo farlo, ma perché voglio farlo. E così le mie donne”.

sybil 3 sybil 7 sybil raw porn video 9 sybil sybil ph vixen sybil raw porn video 18 sybil 10 sybil 11 sybil 9 sybil 8 sybil raw porn video of sybil 6 sybil 5 sybil 4 sybil 1 sybil 2