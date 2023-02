“SE MI MANDANO VIA ME NE VADO…”

AMADEUS LEGGE LA LETTERA DI ZELENSKY A SANREMO

Amadeus, se mi mandano via me ne vado

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - "Se mi mandano via me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare. Nella vita, al di là dei festival, dipende tutto da un risultato: se si ottengono questi risultati hai una forza, se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile. Qualsiasi allenatore è forte finché la squadra vince, se la squadra perde anche i più grandi sono a rischio esonero. Ecco perché devo portare quello che sento, bisogna sbagliare con le proprie idee". Così Amadeus in sala stampa.

GINO PAOLI AMADEUS GIANNI MORANDI

Sanremo: Ama, bacio Rosa Chemical-Fedez? Non volevamo turbare

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - "Non è nostra volontà turbare il pubblico a casa". Così Amadeus sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez, che ha scatenato qualche polemica. "Le cose non vengono preventivate. Rientra nella totale libertà degli artisti che fa parte di una diretta: ci si affida al buon senso di tutti".

AMADEUS LEGGE LA LETTERA DI ZELENSKY A SANREMO

Sanremo: Amadeus, forza della gente zittisce qualsiasi polemica

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - "La forza della gente zittisce qualsiasi polemica". Lo ha detto Amadeus nella conferenza stampa di chiusura del festival di Sanremo, "E' stato facile fare Sanremo con questo clima sereno", ha aggiunto facendo un primo bilancio della manifestazione.

amadeus in gai mattiolo

"Di questo festival mi porto dietro tante cose: la prima immagine è la presenza del presidente Mattarella. Il selfie dietro le quinte è un'immagine che non dimenticherò più. Poi la scala quando siamo entrati, Roberto Benigni. E poi la libertà che hanno avuto gli artisti di esprimersi". A stupire è stata anche la presenza in città di tanta gente. "Vedere un fiume di persone dai 5 agli 80 anni che andava per strada ti fa capire che la condivisione del pubblico è la forza del festival. La potenza della gente dà forza contro qualsiasi polemica", ha aggiunto.