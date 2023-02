“SE UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VUOLE INTERVENIRE IN UN PROGRAMMA CERCA QUELLO IN DIRETTA” – BARBARA PALOMBELLI, PARLANDO DELLA TELEFONATA DELLA MELONI A “STASERA ITALIA”, SI LEVA QUALCHE SASSOLINO DELLA SCARPA SCAGLIANDOLO CONTRO LA CONCORRENZA – IN CONTEMPORANEA AL SUO PROGRAMMA VANNO, REGISTRATI, “OTTO E MEZZO” DELLA GRUBER SU LA7, “IL CAVALLO E LA TORRE” CON DAMILANO SU RAI 3 – QUELLA VOLTA CHE LILLI GRUBER PRESE “UN BUCO” MENTRE BRUCIAVA LA CATTEDRALE DI NOTRE DAME…. - VIDEO

Barbara Palombelli, ospite a Tv Talk, è stata invitata dal conduttore Massimo Bernardini a commentare la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni ricevuta in diretta nel suo programma Stasera Italia su Rete4 qualche giorno fa.

Palombelli ha sottolineato come sia stata colta alla sprovvista dalla chiamata della Presidente del Consiglio, considerandolo tuttavia un grande riconoscimento alla fatica giornaliera, sua e dei colleghi di Rete4, "sempre in diretta".

In cauda venenum, la conduttrice ha sottolineato che, se un presidente del consiglio deve intervenire in un programma, deve cercare quello in diretta, "e noi spesso - senza alcuna critica per gli altri - siamo i soli ad andare in diretta". Più che un "sassolino", un macigno scagliato alla concorrenza in onda quotidianamente contro di lei, ovvero Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7, e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2.

A tal proposito ricordiamo che Lilli Gruber il 15 aprile 2019 si rese responsabile di una "buca" spaventosa. Mentre bruciava la cattedrale di Notre Dame a Parigi e tutti gli occhi del mondo era sintonizzati sul disastro nella capitale francese, Otto e mezzo andava in onda con una puntata registrata creando un effetto straniante nel telespettatore (e svelando che il programma non era sempre in diretta come si dava a intendere...).

