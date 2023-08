“SE RESTA MORGAN, “X FACTOR” NON LO GUARDO” – I TWITTAROLI SONO INCAZZATI NERI DOPO LA SPARATA DEL CANTAUTORE A SELINUNTE E CHIEDONO CHE VENGA SOSTITUITO AL TAVOLO DEI GIUDICI DEL TALENT SHOW –L’AFFAIRE PER SKY È ABBASTANZA SPINOSO VISTO CHE SONO ANNI CHE, PROPRIO IL PALCO DI “X FACTOR”, HA PERMESSO A CANTANTI E PRESENTATORI DI APPUNTARSI AL PETTO LA SPILLETTA DELL’INCLUSIVITÀ – PER I FAN DEL PROGRAMMA, LE SCUSE NON BASTANO E… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Alice Castagneri per www.lastampa.it

morgan insulta gli spettatori a selinunte

Dopo nove anni di assenza, quello di Morgan a X Factor doveva essere un grande ritorno. E invece, ancora prima dell’inizio dello show, si è trasformato in un gran pasticcio. Dopo la scenata sul palco, con tanto di insulti omofobi, al Parco archeologico di Selinunte, l’ex leader dei Bluvertigo rischia il posto da giudice. In casa Sky, al momento, nessuno commenta. Sui social, invece, di commenti indignati se ne leggono a dozzine. La richiesta è la stessa: escludere Morgan dal programma, che partirà il 14 settembre.

x factor 2023

Tra il 2008 e il 2014 il cantante ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque: un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. Ma, dopo le frasi dell’altra sera, Morgan potrebbe non avere un’altra occasione di rientrare nello show. «Non c'è spazio per lui», «Fuori Morgan e chiunque utilizza discorsi d'odio. Grazie», e poi ancora «Morgan, per me è un No!»: i fan di X Factor, infatti, si schierano apertamente, tanto da inondare il profilo social del talent.

LE SCUSE DI MORGAN PER GLI INSULTI AL PUBBLICO A SELINUNTE

[…] «Quindi pensate ancora di tenere nel panel questo individuo dopo la scena di ieri sera? State dando visibilità ad un essere che si permette di insultare la gente che lo va a vedere, urla insulti omofobi a gratis e si crede un Dio sceso in Terra quando non è neanche più in grado di cantare. Che schifo», scrive un altro fan arrabbiato.

Le scuse di Morgan non bastano a calmare le acque. «Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse», scrive Morgan in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. «Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto per gli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all'essere umano che si deve rispetto e, quindi, la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente», aggiunge.

Infine il cantautore spiega la sua reazione: «É stata provocata dall'essermi sentito ferito nell'anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente. L'avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso».

morgan insulta gli spettatori a selinunte 5

[…]«Se Morgan resta, quest’anno niente X Factor. Anni di messaggi pro-inclusione e tolerance spazzati via da un individuo del genere. Mi auguro venga fatta una sostituzione, come nel caso di Asia Argento, che venne mandata via per molto meno», sottolinea un commento. Insomma, il pubblico invoca a gran voce «provvedimenti rapidi e definitivi». E probabilmente non tarderanno ad arrivare […]

morgan insulta gli spettatori a selinunte 3 morgan insulta gli spettatori a selinunte 1 morgan insulta gli spettatori a selinunte 2 morgan insulta gli spettatori a selinunte 4