Estratto dell’articolo di Alice Castagneri per “la Stampa”

Elettra Lamborghini non si ferma mai. Dopo il successo di Mani in alto, hit estiva che ha cantato sui palchi di tutta Italia, la twerking Queen vestirà i panni di giudice a Italia’s Got Talent, insieme a Frank Matano, Mara Maionchi e Khaby Lame. Lo show sbarcherà su Disney+ dal 1° settembre.

Si è trovata bene con i suoi compagni di avventura?

«Non avrebbero potuto scegliere giudici migliori. C’è stata intesa dal primo istante. Frank ha un carattere simile al mio, Mara è un pozzo di saggezza e Khaby è un ragazzo talentuoso. È molto umile, ha tanta voglia di parlare e trasmette molta positività». […]

È vero che sogna di condurre Sanremo?

«Mi piacerebbe. Mi aspetto sempre di più dalla mia carriera. Ma prima di arrivare a condurre potrei iniziare come spalla. Mi piace sognare in grande, ma preferisco fare le cose bene. Si comincia sempre dal basso».

E in gara ci tornerebbe?

«Sì, ma solo perché ho una canzone bellissima. Ci andrei solo con quella. È un brano talmente bello che lo porterei volentieri». […]

Non pensa che ormai ci siano troppi tormentoni?

«Quest’anno è stato un anno difficile, le radio erano sature di musica. Non c’era spazio per nessuno e le classifiche erano tutte diverse. Sulle piattaforme di streaming, per dire, erano in vetta le canzoni che ascoltano i ragazzini».

La sua colonna dell’estate?

«Ho sentito solo il mio disco. Ho fatto mesi e mesi di prova e nei momenti di relax non ho ascoltato musica. Ho cercato di godermi il silenzio».

Lei usa l’autotune?

«Non quando canto dal vivo».

Che cosa pensa della polemica Bersani-Sfera Ebbasta?

«L’autotune aiuta l’intonazione, non fa miracoli. Il novanta per cento degli artisti quando registra lo mette un pochino perché rende la voce più morbida. Nei talent ci sono cantanti con voci fenomenali che poi non vanno da nessuna parte. Non per forza uno deve avere una voce da cantante lirico per essere un artista».

Si sente boomer?

«Molto. Alterno momenti in cui non voglio postare nulla, ad altri in cui posto tutte le cose di lavoro. Nei miei show mi trucco e sembro una Winx, ma quando sono a casa sono tutta struccata e mi vesto con il primo vestito che trovo. Sono un po’ dottor Jekyll e mister Hyde, però è quello che voglio far capire al pubblico. […]».

Le hanno tirato una bottiglietta durante un live e lei ha risposto e fermato il concerto

«Mi ha spiegato che era ubriaco e io gli ho detto che non si doveva permettere. Purtroppo ci sono troppi trend su TikTok. L’anno scorso c’era la moda di filmare e offendere, quest’anno c’è quella di lanciare oggetti. Non so nemmeno se sia una questione di educazione, se uno è scemo è scemo, non c’è molto da fare e non è colpa dei genitori».

Ha ricevuto molti commenti sessisti sul palco o sui social?

«Mi è capitato, ma a dir la verità non così tanti. A volte mi è stato detto di coprirmi per i miei vestiti sexy. Penso che queste persone siano invidiose e annoiate. Non voglio che questi commenti negativi mi tocchino perché sono persone diverse da me. Io sono buona e non lo farei mai. Mi viene da compatirle».

Ha detto che ai figli ancora non ci pensa. Le fa paura la maternità?

«Non è che non ci penso, semmai ci penso troppo e forse è per questo che non ne ho ancora. I bambini sono anime pure. Quindi se dovessi mettere al mondo un figlio vorrei che ci fossero le miglior condizioni possibili, per esempio avere il tempo da dedicargli.

Vorrei essere un bell’esempio per i miei figli. Sinceramente non farei mai un figlio per puro egoismo. E poi mi fa paura l’epoca in cui viviamo, con TikTok e tutte le nuove tecnologie. Devo prendere un po’ di coraggio, ma ora ho tante cose da fare. Sicuramente è in progetto, ma non al momento». […]

