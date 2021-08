CONSIGLI PER IL SESSO DI AURORA RAMAZZOTTI

Da www.ilfattoquotidiano.it

i consigli per il sesso di aurora ramazzotti 4

Aurora Ramazzotti è una donna di personalità, conduttrice appassionata e abile comunicatrice via social. Ecco perché nello spazio dove dà consigli ai suoi follower su amore e sesso non ci sono tabù ma anzi grande libertà su domande e risposte. Uno spazio utile per una generazione che fa fatica a vivere la sessualità in modo naturale.

Così Aurora consiglia Rocco (Siffredi, ndr) a una ragazza che non fa sesso da tre mesi, suggerendo quindi la masturbazione e a chi le chiede “anale si o no” risponde decisa: “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”. (Una follower a un certo punto chiede: "Ingoio sì o no?" e la Ramazzotti risponde consigliando un questionario, del tipo: "Sei stato a Ibiza, quanto alcol hai bevuto? Hai mangiato aglio o cipolla? Ieri, ah, benissimo. No ingoio" - ndD)

Tante le domande che arrivano e tante quelle che fa Aurora. Un momento di confronto utile, perché l’idea che le influencer diventino sempre di più ‘moderatrici’ su temi come questo e non (solo) guardaroba viventi è buona e utile.

