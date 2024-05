“SE TI TROVASSI DA SOLA IN UN BOSCO, PREFERIRESTI IMBATTERTI IN UN UOMO O IN UN ORSO?” - E' L’ULTIMO, FOLLE, TREND DI TIKTOK, PER COLPEVOLIZZARE I MASCHI. INDOVINATE COSA RISPONDONO LE DONNE? “L’ORSO”, PERCHÉ “GLI UOMINI MI FANNO PAURA” (E ALLORA FATEVE MAGNA' DALL'ORSO!) - UN’ALTRA CREDE DI ESSERE SAN FRANCESCO, IN GRADO DI PARLARE CON GLI ANIMALI: “CONOSCO LE INTENZIONI DI UN ORSO, QUELLE DI UN UOMO NO” - VIDEO

«Se ti trovassi da sola in un bosco, preferiresti imbatterti in un uomo o in un orso?»: questa la domanda al momento più in voga su TikTok. A rivolgerla per primo alle ragazze di Londra, in una clip di nemmeno 30 secondi condivisa il 10 aprile, il profilo di «notizie, cultura e intrattenimento» Screenshot.

Risultato: oltre 16 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo (peraltro in continuo aumento) e una schiacciante vittoria degli orsi nelle scelte delle intervistate. Come visibile in sovrimpressione, infatti, solo una su otto ha risposto che preferirebbe incontrare un uomo, chiaro sintomo della diffusa sensazione di insicurezza che il genere femminile avverte oggi nelle grandi città (e non solo).

“Scelgo l’orso, gli uomini mi fanno paura”, ha affermato la prima intervistata. «Ho sentito che gli orsi non ti attaccano se non li provochi, quindi direi l’orso», le ha fatto eco la terza. «Dipende dall’uomo, ma probabilmente sceglierei l’orso», ha aggiunto la quarta, mentre la quinta ha avuto molti meno dubbi: «Cento per cento orso, anche se probabilmente è una cosa terrificante da dire». E così via.

Allo stesso tempo, va tuttavia osservato come anche tra i commenti sia emerso un gradimento maggiore per gli orsi: «La cosa peggiore che possa fare un orso è ucciderti, mentre l’uomo può violentarti o torturarti». Oppure: «Conosco le intenzioni di un orso, quelle di un uomo no. Non importa quanto siano belle». E ancora: «Scelgo l’orso. Perché almeno se dicessi che sono stata attaccata da un orso la gente mi crederebbe». […]

