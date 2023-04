5 apr 2023 17:11

“SE TRE INDIZI FANNO UNA PROVA, QUATTRO APPUNTAMENTI CHE FANNO? PINO INSEGNO A PALAZZO CHIGI PER LA QUARTA VOLTA IN POCHI MESI - AI CRONISTI CHE GLI CHIEDEVANO SE AVESSE VISTO GIORGIA MELONI: “FATTI MIEI, VENGO PERCHÉ IL CAFFÈ QUA LO FANNO BONO”. L’ATTORE E DOPPIATORE HA CONDOTTO DIVERSI APPUNTAMENTI ELETTORALI DI FRATELLI D’ITALIA. LA CITAZIONE STRACULT DEL SIGNORE DEGLI ANELLI DECLAMATA IN PIAZZA DEL POPOLO: “VERRÀ IL GIORNO DELLA SCONFITTA, MA NON È QUESTO IL GIORNO” - VIDEO