GIANLUCA NICOLETTI

Gianluca Nicoletti per “la Stampa”

La scaletta ufficiale delle serate di Sanremo circola ogni sera on line. Quello che dovrebbe essere un documento, a esclusivo uso degli addetti ai lavori, è praticamente pubblico da un'ora prima che inizi la diretta della kermesse. Per questa ragione gran parte degli italiani quando Amadeus, con finto stupore, si è chiesto ieri sera: «dove è Gianni?… » Aveva già letto sulla scaletta: «Saluti… A seguire Amadeus si chiede dove sia Gianni che doveva entrare insieme a lui… A schiaffo su stacco audio di Zitti e buoni… Gianni in tenuta da podista entra correndo da platea e raggiunge il palco… Battute…»

gianni morandi amadeus sanremo

È chiaro che lo zoccolo duro degli abbonati in prima fila conserverà tutto il piacere della sorpresa, si godrà ogni straordinario effetto meraviglia immaginato e scritto dall'esercito di autori. Tutti quelli però minimamente contaminati dall'emanazione del Festival che ha vita autonoma sui social, già dalle 20.00, avranno letto che alle 21:21: «Amadeus lancia ingresso dalle scale della Francini su stacco Orchestra… Chiara non scende e Ama fa alcuni gradini…A sorpresa lei risponde dalla platea (seduta)…»

chiara francini in moschino copia

Per chi conosce in anticipo una combine, quando la vede in tv pensa a una recita parrocchiale. È lampante che seguire Sanremo con la scaletta in mano è come prendere il bromuro prima di fare sesso. La scaletta è virale nel tam-tam dei social, alcune testate on line l'hanno pubblicata integralmente, chi la trova la condivide subito con amici, millantando amicizie altolocate nell'organizzazione del Festival.

Il bello è che ai giornalisti accreditati in sala stampa all'Ariston, almeno ufficialmente, questa scaletta dettagliata al minuto non viene data. La divulgazione della scaletta equivale a uno spoiler, all'uccisione del pathos di tutto il Festival, toglie ogni senso alle gag ai colpi di scena, annulla il senso del tempo liturgico del più sacro dei riti televisivi italiani. Di sicuro, la talpa che la fa trapelare ogni sera, poi dirà che la sua è una battaglia contro il Deep State.

chiara francini sul palco di sanremo gianni morandi in giorgio armani